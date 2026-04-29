Ibovespa amplia queda e cai quase 2%; dólar vira para alta

Uma hora antes de fechar a sessão, o Ibovespa ampliou a queda e passou a cair quase 2%, pressionado pela Vale (VALE3), que recua quase 6%. Pesa também na bolsa a Super Quarta, quando há as decisões do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) e do Comitê de Política Monetária (Copom) do Brasil, o conflito do Oriente Médio e realização de lucros, explicam especialistas.

A companhia tem o maior peso no índice, em 11,40%, e suas movimentações impactam a bolsa brasileira. O que acontece é que, apesar do desempenho surpreendente de sua divisão de metais, os custos da empresa dispararam com o real mais forte e a escalada do petróleo no mercado internacional.

Mas não é somente a mineradora: 73 das 82 ações que compõem o principal índice acionário da B3 recuam. Apesar disso, Petrobras (PETR3; PETR4), ativos com bastante peso, sobem mais de 3%. Para Rafael Minotto, analista da Ciano Investimentos, também há outros movimentos que pressionam a bolsa.

“Tem dois motivos na minha opinião, realização de lucros após o Ibovespa ter chegado a quase 200 mil pontos, e as incertezas da Guerra no Irã que seguem persistentes e causam preocupação a cada dia que passa em função da resiliência do petróleo acima de US$ 100. Os efeitos são muito prejudiciais para a economia global”, diz.

Marcelo Fonseca, economista do Grupo CVPAR, concorda:

“O Ibovespa nos últimos dias tem apresentado um movimento natural de correção, após um período de forte alta desde 2025. Parte da explicação tem a ver com algum fluxo de saída de investidores estrangeiros, que embarcaram fortemente na bolsa esse ano. Outra razão para a correção do Ibovespa tem a ver com as notícias negativas nos últimos dias em relação ao conflito no Oriente Médio.”

Os estrangeiros que deram impulso à bolsa brasileira no primeiro trimestre continuam tirando dinheiro da B3. As saídas começaram no último dia 15 de abril e de lá até o dia 27 (último número disponibilizado) o fluxo acumulado está negativo em R$ 7,5 bilhões. Ainda assim, o mês de abril como um todo ainda tem saldo positivo de R$ 8,2 bilhões.

A decisão do Fed, de manter a taxa de juros entre 3,50% e 3,75%, e o grau de divisão interna também pesaram no Ibovespa. Quatro membros do comitê discordaram do resultado, o maior nível de dissidência desde 1992, de acordo com dados da CNBC. Somado a isso, o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, influciou a bolsa brasileira.

Nos Estados Unidos, os índices operam mistos. S&P 500 cai 0,11%, enquanto Dow Jones recua 0,62% e Nasdaq sobe 0,48% às 16h15. O dólar, por sua vez, rompeu para cima a barreira dos R$ 5, estando cotado a R$ 5,011, com alta de 0,60% no mesmo horário.