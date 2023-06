Bolsa agora: Ibovespa acelera e rompe os 118 mil pontos; dólar chega a R$ 4,84

O Ibovespa opera em forte alta esta quarta-feira, 14, rompendo os 118 mil pontos e indicando fôlego para manter esse patamar. Ontem, o principal índice da Bolsa fechou em queda pela primeira vez depois de sete pregões de alta.

Os investidores acompanham o ânimo externo acerca de uma possível pausa do Federal Reserve (Fed) no aperto monetário. O Banco Central americano anuncia hoje sua decisão, mas as principais apostas são de manutenção da taxa atual. Dados do monitor do CME Group mostram que 90% do mercado acredita na manutenção da taxa de juros no intervalo entre 5% e 5,25%.

Além da decisão, a coletiva de Jerome Powell, presidente do Fed, também será crucial para definir o humor do mercado. Investidores ainda não acreditam no fim do ciclo de alta de juros e esperam uma sinalização de Powell sobre os próximos passos do Fed.

Esse cenário também impacta o dólar que segue em desvalorização. A cotação comercial para a moeda norte-americana começou o dia recuando 0,31%, ficando abaixo da casa dos R$ 4,85.

Ibovespa agora:

IBOV: +1,59%, para 118.594 pontos

+1,59%, para 118.594 pontos Dólar comercial: -0,40%, a R$ 4,843

BCE

Enquanto o Fed planeja dar uma pausa na alta de juros, o Banco Central Europeu deve começar a aumentar a sua taxa em mais de 25 pontos-base nessa semana, de acordo com relatório de Fritzi Köhler-Geib, economista-chefe do banco alemão KfW. A decisão do BCE será divulgada na quinta-feira, 15.

Maiores altas

No começo da tarde, as ações das aéreas, que caíram ontem, passaram a subir e liderar as altas.

Gol (GOLL4): +10,60%

+10,60% Azul (AZUL4): 6,34%

A operadora de saúde Hapvida (HAPV3) está avançando de forma acelerada nesta quarta-feira, 14, quando apresentou números e estratégias a investidores no Hapvida Day. O papel está entre as maiores altas nas primeiras horas do pregão.

HAPV3: +5,29%

A valorização do minério de ferro também impulsiona os papéis do setor. Em Dalian, a commodity fechou com alta de 1,51%, a US$ 112,34 a tonelada.

Vale (VALE3): +2,20%

+2,20% Gerdau (GGBR4): 3,42%

3,42% CSN (CSNA3): 3,33%

Em meio às ofertas pelo controle da petroquímica Braskem (BRKM5), a estratégia da nova direção da Petrobras (PETR3/ PETR4) ficou ainda mais sob os holofotes. Dona de 36% do capital social da fabricante de PVC, a Petrobras informou nesta quarta-feira que está desenvolvendo análises para definição da melhor alternativa de execução do seu plano estratégico 2024-2028.

"No presente momento, a Petrobras está desenvolvendo análises para definição da melhor alternativa de execução de sua estratégia, não havendo qualquer decisão da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração em relação ao processo de desinvestimento ou de aumento de participação na Braskem"

PETR3: +2,60%

+2,60% PETR4: +2,54%

Maiores baixas:

Entre as maiores baixas está a agrícola SLC, que lidera as perdas nesta manhã. Ações dos bancos também se destacam nas perdas, com Santander entre as maiores quedas.

SLC (SLCE3): -0,85%

-0,85% Santander (SANB11): -0,83%

-0,83% RaiaDrogasil (RADL3): -0,59%

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.