Banco Central americano deve interromper escalada de juros esta semana

As autoridades do Banco Central americano, o Federal Reserve (Fed), estão prontas para respirar depois de mais de um ano elevando as taxas de juros, uma medida que provavelmente será acompanhada por um forte sinal de que estão preparadas para continuar subindo, se necessário for.

Espera-se que na reunião marcada para esta terça e quarta-feira, 13 e 14 de junho, a taxa de juros da economia americana, correspondente a nossa Selic, seja fixada numa faixa de 5% a 5,25%, permitindo que se faça um balanço das perspectivas após as recentes tensões no setor bancário.

Mas o presidente do Fed, Jerome Powell , terá que aplacar o temor de alguns membros do comitê sobre o progresso da inflação , que avaliam que o Fed pode precisar fazer mais para esfriar uma economia surpreendentemente resiliente.

- Eles parecem ter a intenção de fazer uma pausa na reunião da próxima semana para continuar avaliando as tensões do setor bancário e garantir que não haja problemas ocultos. Mas com um mercado de trabalho mais forte e nenhum sinal de progresso nas métricas de inflação que Powell destacou, o Fed tem mais trabalho a fazer- avaliou Brett Ryan, economista sênior do Deutsche Bank AG nos EUA.

Autoridades do Fed votaram recentemente em uníssono, exceto por dois dissidentes isolados no ano passado, e muitas vezes falaram de maneira semelhante sobre seu compromisso de reduzir a inflação.

Mas com as taxas de juros próximas ou no nível que as autoridades consideram altas o suficiente para conter a economia, diferentes opiniões estão surgindo sobre quanto mais ir adiante, aumentando a perspectiva de uma dissidência na reunião desta semana.

Fissuras crescentes

Uma questão-chave para os formuladores de políticas é até que ponto as tensões bancárias estão contribuindo para uma retração nos empréstimos que já estavam em andamento.

Embora até agora isso não tenha causado um grande impacto nas condições de crédito, esses efeitos podem levar algum tempo para aparecer na economia, disse o membro do Fed, Christopher Waller.

" Mais de quatro meses terão se passado entre a falência do Banco do Vale do Silício e a reunião de julho”, disse Waller em 24 de maio. “Até lá teremos uma ideia muito mais clara sobre as condições de crédito. Se as condições bancárias não parecerem excessivamente apertadas, então caminhar em julho pode ser a política apropriada.”

Powell fez um argumento semelhante em um painel de discussão em 19 de maio, quando disse que as ações do Fed até agora lhe dão tempo para se mover um pouco mais devagar para avaliar melhor o impacto dos aumentos anteriores das taxas e o estresse bancário na economia em geral.

Embora a maioria dos funcionários do Comitê Federal de Mercado Aberto pareça concordar com esse raciocínio, um pequeno grupo de formuladores de políticas expressou crescente preocupação com a inflação.

“Continuo preocupado se a inflação está caindo rápido o suficiente”, disse a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, que vota a política este ano, em um discurso em 18 de maio.

A governadora Michelle Bowman também alertou no mês passado que nem os preços nem a força de trabalho estavam mostrando sinais suficientes de arrefecimento. Louis James Bullard, o chefe de Minneapolis, Neel Kashkari, e Loretta Mester, de Cleveland, também mantiveram a porta aberta para apoiar um aumento de juros em junho. Bullard e Mester não votam sobre políticas este ano, mas ambos participam das deliberações do FOMC, sigla do comitê em inglês, e são vistos como vozes influentes no comitê de definição de políticas do Fed.

Embora votos “não” de presidentes regionais do Fed sejam bastante comuns, dissidentes de Bowman ou Waller – que também é visto como um dos membros mais radicais do comitê – seriam os primeiros de um membro do Fed desde 2005.

Ganhando tração

Após a reunião do Fed de 2 e 3 de maio, investidores e economistas assumiram que, uma vez que os formuladores de políticas parassem de aumentar os juros, eles os manteriam por algum tempo antes de cortá-los.

Desde então, no entanto, os dados da inflação e do mercado de trabalho ficaram mais quentes do que o esperado.

O indicador de inflação preferido do Fed, o índice de gastos de consumo pessoal, subiu a um ritmo de 4,7% em uma base de 12 meses em abril, excluindo custos de alimentos e energia, subindo de 4,6% em dezembro.

Uma medida da inflação de serviços básicos observada cuidadosamente por Powell mal se moveu desde o ano passado. E um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os empregadores criaram 339.000 empregos em maio, bem acima das estimativas dos economistas.

Os dados mais fortes, juntamente com os sinais apontados de Powell e do governador do Fed, Phillip Jefferson, ajudaram a mudar as expectativas de uma pausa do Fed para um salto.

O desafio agora será Powell comunicar que o Fed não acabou com a escalada de aumentos de juros, mesmo que abra mão de elevar a taxa em junho.

Enquanto a declaração pós-reunião dos membros, a ser divulgada na quarta-feira às 14h. em Washington, pode não mudar muito - o anterior acenou com a possibilidade de "afirmação adicional da política" - Powell poderia usar sua entrevista coletiva para se apoiar na chance de uma alta em julho.

Os formuladores de políticas também podem sinalizar suas expectativas de taxas mais altas por meio de atualizações de suas previsões econômicas, que serão divulgadas após a reunião de dois dias desta semana.

Em março, sete dos 19 funcionários projetaram que as taxas terminariam o ano acima de onde estão agora, e seriam necessárias apenas algumas revisões para cima para elevar ainda mais a estimativa mediana.

Uma preocupação no planejamento do Fed é a divulgação do relatório do índice de preços ao consumidor de maio na terça-feira, primeiro dia da reunião do FOMC.

Uma leitura quente provavelmente aumentaria as chances de as autoridades abandonarem seu plano por uma pausa e, em vez disso, seguirem em frente com outro aumento de 25 pontos-base.

- As diferenças sutis em como as pessoas veem as coisas e as diferenças de pontos de vista sobre quanto peso colocar nos dois riscos – o risco de ir longe demais versus o risco de não ir longe o suficiente – vão aparecer mais claramente quando você está perto de um ponto de virada- disse Stephen Stanley, economista-chefe do Santander US Capital Markets em Nova York.