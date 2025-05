Ibovespa abre próximo da estabilidade; dólar cai 0,35%

O Ibovespa abriu o pregão desta quinta-feira, 15, próximo da estabilidade. Às 10h25, registrava alta de 0,02%, aos 138.450 pontos. Já o dólar caía 0,35% nesta manhã, cotado a R$ 5,61.

Na véspera, o índice fechou com baixa de 0,39%, aos 138.422,84 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,02%, aos 138.450 pontos

Dólar hoje: R$ 5,6181, queda de 0,35%

No radar hoje

Esta quinta-feira, 15, começou com a divulgação de indicadores importantes nos Estados Unidos e no Brasil, com potencial para influenciar o humor dos mercados.

Nos EUA, o índice de preços ao produtor (PPI) caiu 0,5% em abril ante março, contrariando as expectativas de alta de 0,2%. Na comparação anual, o indicador subiu 2,4%, em linha com as projeções. O dado reforça a percepção de alívio nas pressões inflacionárias, o que pode influenciar a política monetária do Federal Reserve (Fed).

Também foram divulgados os dados de vendas no varejo norte-americano, que subiram 0,1% em abril, abaixo do avanço de 0,7% registrado no mês anterior. O grupo de controle, que exclui itens voláteis e é usado para calcular o PIB, caiu 0,2%, sinalizando moderação no consumo.

Os pedidos semanais de auxílio-desemprego ficaram estáveis em 229 mil na semana encerrada em 10 de maio, dentro do esperado. Apesar da estabilidade, o mercado de trabalho mostra sinais de desaquecimento diante da incerteza econômica.

Em discurso nesta manhã, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que o banco central precisa reavaliar sua abordagem de política monetária diante da possibilidade de choques de oferta mais frequentes. Segundo ele, esse novo cenário representa um “desafio difícil para a economia e para os bancos centrais”.

Às 11h, será divulgado ainda o índice de confiança das construtoras (NAHB), enquanto à noite o Japão divulga o PIB preliminar do primeiro trimestre.

No Brasil, o IBGE informou que as vendas no varejo cresceram 0,8% em março ante fevereiro, atingindo o maior patamar da série histórica iniciada em 2000. Foi a terceira alta consecutiva do indicador, com destaque para o desempenho de hiper e supermercados e do setor farmacêutico.

Na B3, as atenções se voltam para o prejuízo da Eletrobras, que teve queda prolongada no after market de Nova York e tende a pressionar o papel nesta quinta. Após o fechamento, BB, BRF, Marfrig, Cosan, CPFL Energia e Cyrela publicam seus resultados.

Mercados internacionais

Os mercados internacionais operam em queda na manhã desta quinta-feira, 15. Na Ásia, o índice Nikkei 225, do Japão, fechou com queda de 0,98%, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,73%. O Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,82%, e o CSI 300, da China continental, cedeu 0,87%. O índice australiano S&P/ASX 200 destoou e fechou em alta de 0,22%.

Na Europa, os principais índices operam em leve alta. Por volta das 10h10 (horário de Brasília), o índice europeu Stoxx 600 subia 0,18%; o FTSE 100, do Reino Unido, registrava alta de 0,32%; e o DAX, da Alemanha, tinha ganhos de 0,2%. A exceção é o CAC 40, da França, que operava com queda de cerca de 0,2%.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operavam em queda nesta manhã após uma sequência positiva de fechamento nas bolsas americanas. Pouco antes da abertura do pregão, os contratos do S&P 500 recuavam 0,33%, os do Nasdaq 100 caíam 0,44%, e os do Dow Jones perdiam 0,36%.