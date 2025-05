Governo prepara “medidas pontuais” para o cumprimento da meta fiscal, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 15, que o governo prepara "medidas pontuais" para o cumprimento da meta fiscal. Segundo ele, as propostas serão detalhadas após apresentação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que deve ocorrer após Lula voltar do Uruguai. Ele foi ao velório do ex-presidente uruguaio e seu amigo "Pepe" Mujica.

O ministro ainda negou que o governo estuda um aumento do valor do Bolsa Família para R$ 700.

“As únicas medidas que estão sendo preparadas para levar ao conhecimento do presidente são medidas pontuais para o cumprimento da meta fiscal, como fizemos em julho do ano passado”, disse.

E acrescentou:

“Esse ano, estamos identificando alguns gargalos e alguns problemas tanto do ponto de vista da despesa quanto da receita e vamos apresentar para o presidente. Não dá nem para chamar de pacote. São medidas pontuais. Nenhuma de escala, voltadas para o comprimento da meta fiscal”, disse.

O ministro também reafirmou que não há qualquer medida em estudo para elevar o valor do Bolsa Família.

“Não tem demanda, estudo, pedido de orçamento para o MDS (Ministério do Desenvolvimento Social). O orçamento do MDS é esse. Não há pressão por parte do MDS para absolutamente nenhuma iniciativa nova. Isso vale para os demais ministérios também. Não há demanda de espaço fiscal para projetos novos”, disse.