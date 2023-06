Bolsa agora: Ibovespa opera em alta e tenta manter patamar acima dos 119 mil pontos

O Ibovespa, principal índice da Bolsa, começou o dia em alta, contrariando o mau humor externo e a possibilidade de ajuste após uma alta expressiva de 1,99% ontem. No fim da quarta-feira, 14, a Bolsa viu os fluxos se intensificarem com a S&P mudança a perspectiva do rating do Brasil de estável para positiva, uma mudança que não acontecia desde 2019.

O patamar alcançado na quarta-feira não era reportado desde 21 de outubro de 2022. O dólar também reportou queda expressiva, de mais de 1%. Hoje, porém, a moeda norte americana opera com ajustes, subindo.

Ibovespa:

Ibov: +0,24%, a 119.354 pontos

+0,24%, a 119.354 pontos Dólar: 0,32%, a R$ 4,821

Em todo o mundo, investidores reagem à decisão do Fed em manter a taxa de juros inalterada e a sinalização de Jerome Powell de que esse não será o fim do aperto monetário nos Estados Unidos.

Hoje, o Banco Central Europeu (BCE) elevou as taxas de juros em mais 0,25%, sinalizando que as altas ainda devem acontecer. A taxa de juros foi para 3,5%, nível mais alto em mais de duas décadas.

No Brasil, os serviços recuaram 1,6% em abril na comparação com março. E o presidente Lula voltou a abordar a queda da Selic em entrevista a uma rádio goiana.

Maiores altas

Alvo de disputa, a Braskem lidera as altas nesta quinta-feira. Hoje, pessoas ouvidas pela agência Bloomberg negaram que a Petrobras queira exercer seu direito de prioridade ante as propostas da Unipar e da Apollo com a Adnoc.

Braskem (BRKM5): +3,65%

Outras ações em alta são a Hapvida e a MRV. A operadora de saúde avança ainda com reflexos positivos sobre seu investor day na quarta-feira. Já a construtora é apontada como uma das mais beneficiadas por mudanças no Minha Casa Minha Vida, segundo os analistas do BTG Pactual (do mesmo controlador da EXAME). A empresa apresentou seus números prévios, com as vendas líquidas crescendo 48,7% em abril e maio, para R$ 1,46 bilhão.

Hapvida (HAPV3): +2,79%

+2,79% MRV (MRVE3): 2,37%

Maiores quedas

Rumo (RAIL3): -1,61%

-1,61% Cosan (CSAN3): -1,29%

-1,29% Dexco (DXCO3): -1,15%

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.