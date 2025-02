Ibovespa opera em alta com atenção a tarifas de Trump

O Ibovespa, principal indicador da bolsa, abriu em alta na manhã desta segunda-feira, 10. Os investidores avaliam o impacto do iminente anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tarifas de 25% às importações de aço e ao alumínio.

Conforme apurou EXAME, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin, vice-president e Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, debatem uma resposta ao anúncio do presidente americano. Auxiliares de Lula e Alckmin relembraram que o presidente afirmou há poucos dias que qualquer taxação de Trump seria respondida com reciprocidade.

Diante desse cenário, o dólar abriu em alta sendo cotado a R$ 5,81, mas virou para queda por volta das 10h, era vendido a R$ 5,77.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,30% aos 126.236 pontos

+0,30% aos pontos Dólar: -0,19% a R$ 5,777

Siderúrgicas

As ações da Gerdau operavam em forte alta na abertura do pregão. Os papéis ordinários subiam 2,77% e os preferenciais, 3,59%. Já os preferenciais da Usiminas caíam 0,73% e os ordinários, subiam 0,54%.

A explicação de desempenhos diferentes dos papéis na bolsa hoje é que as tarifas de 25% que podem ser implementadas pelo governo Trump para as importações de aço pelos Estados Unidos teriam efeitos limitados para as empresas listadas do setor no Brasil. Isso porque com 40% de seu EBITDA gerado nos Estados Unidos, a Gerdau seria a beneficiária mais direta.

A multinacional brasileira produz em solo americano os bens que vende no país e não exporta a partir do Brasil. Para Usiminas e CSN, haveria algum efeito, porém mais limitado, aponta o Santander em nota. As empresas exportam 1% e 4% de sua produção local para os Estados Unidos, de acordo com o banco.

"A Gerdau avança impulsionada pela possibilidade de novas tarifas sobre o aço importado pelos EUA. Como mais de 50% da receita da companhia vem do mercado norte-americano, suas operações no país a isentariam dessas tarifas, conferindo uma vantagem competitiva", diz Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos.

Os investidores também repercutem a notícia de que a CSN vai recorrer de decisão do TRF-6 que obriga venda de ações da Usiminas. De acordo com reportagem, o TRF-6 rejeitou recursos anteriores da CSN e por 3 votos a 0 manteve que a "empresa deveria ter vendido a maioria de sua participação acionária na Usiminas até julho de 2024". O caso tramita em segredo de justiça. Hoje a CSN possui 12,9% da Usiminas, mas o entendimento do TRF-6 é de que essa fatia não poderia superar os 5%. A companhia já deteve 16% da concorrente.

“Tão logo o seja, a companhia, tempestivamente, interporá o competente recurso, tomando as medidas judiciais cabíveis para assegurar seus direitos, inclusive para evitar danos irreversíveis que resultariam de um cumprimento imediato da decisão cuja reforma será pleiteada”, diz a empresa em comunicado divulgado hoje ao mercado.

BTG Pactual

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de EXAME) fechou o quarto trimestre do ano passado com lucro de R$ 3,3 bilhões, alta de 15% em relação ao mesmo período de 2023 e dentro do consenso de mercado. As receitas subiram 19%, para R$ 6,7 bilhões.

O retorno sobre patrimônio (ROE) ajustado nos últimos três meses de 2024 teve queda na margem, chegando a 23%, contra 23,5% nos três meses anteriores. No ano, contudo, o indicador de rentabilidade ficou em 23,1%, um aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao fechamento de 2023 – e em linha com o guidance de melhora contínua no indicador.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.