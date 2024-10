Hypera confirma proposta da EMS; conselho vai avaliar oferta e contratar assessores externos

A Hypera confirmou na tarde desta segunda-feira, 21, a proposta da EMS para fusão das companhias.

Controlada por Carlos Sanchez, a EMS está propondo uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) a R$ 30 por ação, um prêmio de 40% em relação à cotação atual, para 20% das ações da Hypera.

Na proposta, a EMS destaca que a junção das duas farmacêuticas criaria a empresa líder do setor na América Latina, "com um posicionamento estratégico sem paralelo dada a enorme complementariedade de portfólios e indústrias". A empresa combinada teria um faturamento de R$ 15,9 bilhões e 17% de mercado.

A combinação também traria sinergias por ganhos operacionais, financeiros e tributários, diz a EMS, citando melhora na presença regional de força comercial, otimização de porftfólio e ganhos na negociação de matérias-primas e embalagens.

A companhia também citou o anúncio da Hypera de início de processo de otimização de capital de giro. "A proposta de combinação de negócios entre a EMS e a Hypera se apresenta como uma solução estratégica para acelerar o alcance das metas anunciadas", diz a empresa em sua carta-proposta. Segundo a empresa, a empresa combinada pode "absorver melhor" as flutuações de demanda e estoque e mitigar o impacto negativo do processo.

Nesta segunda-feira, as ações da Hypera abriram com queda de 18% com o mercado reagindo negativamente às medidas anunciadas, dada a perspectiva de pressão na receita e nas margens no curto prazo. Com a oferta da EMS, os papéis oscilaram e chegaram ao campo positivo, entrando em leilão. Perto das 15h30, as ações recuavam apenas 0,39%.

A Hypera informou que o Conselho de Administração tomará providências para avaliação diligente da proposta, incluindo a contratação de assessores externos.