Nvidia negocia investimento de US$ 20 bilhões na OpenAI, diz site

Aporte pode ser o maior da história da fabricante de chips e integra rodada que pode levantar até US$ 100 bilhões para a dona do ChatGPT

Nvidia: empresa deve fazer acordo milionário (Antonio Bordunovi/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 05h25.

A Nvidia está próxima de concluir um acordo para investir cerca de US$ 20 bilhões na OpenAI, segundo pessoas com conhecimento direto das negociações. O aporte integra a mais recente rodada de financiamento da desenvolvedora do ChatGPT e pode se tornar o maior investimento individual já feito pela fabricante de chips.

De acordo com a Bloomberg, a participação da Nvidia está em estágio avançado, mas o acordo ainda não foi finalizado e os termos seguem sujeitos a mudanças. As informações não são públicas.

A OpenAI pretende captar até US$ 100 bilhões nesta rodada, com recursos vindos principalmente de grandes grupos de tecnologia. A Amazon discutiu um possível investimento de até US$ 50 bilhões, enquanto o SoftBank manteve conversas para aportar até US$ 30 bilhões.

A possível entrada da Nvidia ocorre em meio a questionamentos recentes sobre a relação entre as duas empresas. Reportagem do Wall Street Journal indicou que um plano anunciado em setembro, que previa investimentos de até US$ 100 bilhões da Nvidia na OpenAI ao longo do tempo, enfrentou resistência interna e teria sido paralisado.

Apesar disso, os executivos das duas companhias afirmaram publicamente que a parceria permanece. Em visita a Taipei, no sábado, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, declarou que a empresa participará da próxima rodada de financiamento da OpenAI, classificando o aporte como “um investimento muito bom” e possivelmente “o maior já realizado” pela companhia.

