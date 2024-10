BREAKING: EMS faz proposta de fusão com a Hypera; OPA tem prêmio de 40%

Editora do EXAME IN

A EMS apresentou hoje uma proposta estratégica para a combinação de seus negócios com a Hypera, que poderá resultar na criação da companhia líder no setor farmacêutico na América Latina, com faturamento de R$ 15,9 bilhões e 17% de mercado.

As conversas entre as duas empresas já vem acontecendo há algum tempo e a EMS lançou a proposta depois de a Hypera anunciar um plano de otimização de capital de giro que deve resultar em queda nas vendas e no lucro no próximo ano e veio junto com um programa de recompra de até 7,5% do capital. Os papéis caíam 5% no pregão de hoje, antes do anúncio da oferta.

Controlada por Carlos Sanchez, a EMS está propondo uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) a R$ 30 por ação, um prêmio de 40% em relação à cotação atual, para 20% das ações da Hypera. A proposta é, em seguida, haja uma troca de ações de ambas as empresas pelo mesmo valor, avaliando cada uma delas ao mesmo múltiplo, de cerca 11,5 vezes EBITDA. O acionista da Hypera que desejar poderá vender suas ações à EMS por R$ 30 na ocasião.

Dona de marcas como Engov, Neosaldina e Buscopan, a Hypera não tem controladora definido: o seu principal acionista é João Alves de Queiroz Filho, o Júnior, que tem 20% e vota junto com a holding mexicana Maiorem, que tem outros 16%.

Na proposta, enviada ao conselho de administração da Hypera, a companhia ressalta benefícios como a expansão e fortalecimento do portfólio de produtos e o aumento da presença no mercado.

A fusão une duas empresas bastante complementares e daria a liderança tanto nos mercados de genérico, prescrição médica e OTC, vendidos fora do balcão e traria sinergias "muito relevantes" em termos fabris, logísticos e comerciais – tanto em pontos de venda quanto para prescrição médica –, de acordo com uma fonte próxima à operação.

A empresa resultante teria um EBITDA de R$ 5 bilhões no fechamento de 2023, com contribuição semelhante de EMS e Hypera. A principal diferença entre as empresas fica por conta da dívida. A Hypera tem uma dívida líquida de R$ 8,2 bilhões, já considerando dividendos, enquanto a EMS tem R$ 500 milhões em caixa.

A combinação das empresas a mesmos múltiplos, teria, portanto, um prêmio implícito para a Hypera considerando-se a desalavancagem do balanço resultante. A nova companhia teria uma relação entre dívida líquida e EBITDA de 1,5 vezes, contra 3,5 vezes da Hypera.

A proposta precisa passar por assembleia de acionistas.

Após a notícia do interesse da EMS, os papéis viraram para o terreno positivo e entraram em leilão.