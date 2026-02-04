Ninguém acerta Mega-Sena e próximo prêmio chega a R$ 144 milhões

O concurso 2.968 da Mega-Sena não teve ganhadores na faixa principal e acumulou nesta terça-feira, 3.

A estimativa da Caixa para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira, 5, é de R$ 144 milhões.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas: 10 – 11 – 22 – 26 – 36 – 46.

Na quina, 82 apostas foram premiadas, com R$ 52.559,29 para cada uma.

Outras 6.705 apostas acertaram a quadra e receberão R$ 1.059,53 cada.