Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ninguém acerta Mega-Sena e próximo prêmio chega a R$ 144 milhões

Próximo sorteio será realizado na quinta-feira, dia 5

Mega-Sena: concurso 2.968 não teve ganhador e prêmio acumulou para R$ 144 milhões (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Mega-Sena: concurso 2.968 não teve ganhador e prêmio acumulou para R$ 144 milhões (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 05h22.

O concurso 2.968 da Mega-Sena não teve ganhadores na faixa principal e acumulou nesta terça-feira, 3.

A estimativa da Caixa para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira, 5, é de R$ 144 milhões.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas: 10 – 11 – 22 – 26 – 36 – 46.

Na quina, 82 apostas foram premiadas, com R$ 52.559,29 para cada uma.

Outras 6.705 apostas acertaram a quadra e receberão R$ 1.059,53 cada.

Acompanhe tudo sobre:Mega-Sena

Mais de Invest

Stephen Miran, do Fed, anuncia saída do Conselho Econômico da Casa Branca

Ibovespa termina sessão acima dos 185 mil pontos e renova recorde de fechamento

Santander cai forte na B3 após matriz espanhola antecipar balanço

Dólar fecha em baixa, a R$ 5,25, longe da mínima do dia

Mais na Exame

Pop

BBB 26: referência a 'Bridgerton' marca eliminação de Brigido; veja na íntegra

Marketing

Christiane Torloni finalmente 'entra' no BBB 26 em campanha da Amstel

Ciência

Tomografia em múmias mostra que dores nas costas já afetavam o Egito Antigo

Esporte

NFL garante que não haverá agentes do ICE no Super Bowl