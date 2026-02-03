Stephen Miran, do Fed, anuncia saída do Conselho Econômico da Casa Branca

Stephen Miran, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), deixou oficialmente o comando do Conselho de Assessores Econômicos (CEA) da Casa Branca. A saída foi confirmada nesta terça-feira, 3, por um representante do governo dos Estados Unidos.

Miran acumulava as duas funções desde setembro, quando foi indicado pelo presidente Donald Trump e confirmado pelo Senado para ocupar, de forma temporária, uma vaga no Conselho do Fed.

Miran foi nomeado para ocupar temporariamente a vaga no Conselho do Fed, aberta em agosto após a saída antecipada de Adriana Kugler. O mandato temporário expirou no último sábado.

Ao assumir o posto no banco central, Miran havia se afastado do CEA por meio de uma licença não remunerada, com a possibilidade de retornar à Casa Branca ao fim do mandato. O arranjo incomum gerou críticas de parlamentares e especialistas, que apontaram risco à independência do Fed.

Em carta enviada ao presidente nesta terça-feira, Miran afirmou que havia prometido ao Senado que deixaria formalmente o CEA caso permanecesse no Conselho do Fed após janeiro. Segundo ele, a decisão visa cumprir esse compromisso enquanto segue exercendo a função para a qual foi nomeado.

Mais cedo, democratas do Comitê Bancário do Senado pediram que Miran deixasse também o Fed, classificando a situação como um “arranjo inadequado”. Apesar do término formal do mandato, ele pode continuar atuando no Conselho de Governadores até que um sucessor seja confirmado pelo Senado.

Na semana passada, Trump anunciou que pretende indicar o ex-integrante do Conselho do Fed Kevin Warsh para a presidência do banco central. A expectativa é que Warsh também ocupe a vaga atualmente preenchida por Miran.