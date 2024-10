A farmacêutica Hypera, fabricante do Benegripe e do Engov, anunciou ao mercado que dará início a um processo de otimização de capital de giro. A principal medida envolve a redução dos prazos de pagamento oferecidos aos clientes, o que visa fortalecer a geração de caixa operacional em até R$ 2,5 bilhões até 2028 e potencialmente R$ 7,5 bilhões nos próximos dez anos.

Essa iniciativa busca proporcionar maior flexibilidade financeira para capturar oportunidades de crescimento, tanto orgânico quanto inorgânico, além de aumentar a eficiência operacional da companhia. Mesmo com a alteração na política de capital de giro, a Hypera reafirmou seu foco no crescimento do sell-out, que já registrou alta de 11% no terceiro trimestre de 2024 e 13% em outubro, além de continuar investindo em inovação e pesquisa.

No mesmo comunicado, a Hypera informou a descontinuidade das projeções financeiras para 2024, originalmente estimadas em receita líquida de R$ 8,6 bilhões, EBITDA ajustado de R$ 3 bilhões e lucro líquido de R$ 1,85 bilhão.

A companhia também divulgou uma prévia dos resultados não auditados do terceiro trimestre de 2024, destacando receita líquida de R$ 1,9 bilhão, EBITDA de R$ 561 milhões e lucro líquido de R$ 370 milhões.

Além disso, o conselho de administração aprovou um programa de recompra de até 30 milhões de ações ordinárias, o que representa 7,487% das ações em circulação, com prazo até abril de 2026.