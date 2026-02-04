Nem o Wegovy salva: guidance derruba ações da Novo Nordisk em 18%

A Novo Nordisk divulgou de forma antecipada seu guidance para 2026 na noite de terça-feira, 3, e provocou forte reação negativa dos investidores. As ações da farmacêutica recuaram 18% na abertura do pregão em Copenhague, nesta quarta-feira.

A empresa projeta que vendas e lucro operacional devem cair entre 5% e 13% em 2026, desempenho abaixo das expectativas do mercado. Segundo o CEO Mike Doustdar, o principal fator é a pressão sobre preços nos Estados Unidos, especialmente do medicamento Wegovy.

A companhia enfrenta concorrência de versões mais baratas do semaglutida e da rival Eli Lilly. Apesar do bom início do Wegovy em comprimido nos EUA, o impacto da redução de preços no negócio principal pesou mais no guidance.

Analistas agora avaliam se a recuperação das ações será gradual ou mais prolongada após o choque causado pelas novas projeções.