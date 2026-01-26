Gafisa (GFSA3) troca comando e nomeia novo CEO

A Gafisa (GFSA3) terá uma nova liderança. O Conselho de Administração elegeu Luis Fernando Garzi Ortiz como novo diretor-presidente, com a missão de dar continuidade ao reposicionamento da incorporadora no segmento de alto luxo. Ele assume o cargo no lugar de Sheyla Resende, que deixa a companhia após 16 anos.

Ortiz está na Gafisa desde 2011 e atuava como vice-presidente de Negócios. Engenheiro de formação, ele construiu carreira nas áreas de incorporação imobiliária e novos projetos. Sua nomeação segue um plano de sucessão previamente definido, alinhado à estratégia de concentrar lançamentos e empreendimentos futuros nos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro.

A eleição da nova diretoria aconteceu em 23 de janeiro, três dias após a Wotan Realty informar ao mercado a aquisição de 3,6 milhões de ações da companhia, o equivalente a 14,72% do capital social da Gafisa. Em comunicado, a Wotan declarou que a aquisição tem caráter apenas de investimento, “sem intenção de alterar a administração ou o controle”.

Com as alterações, a diretoria da Gafisa passa a ser composta por quatro executivos: Luis Fernando Garzi Ortiz como diretor-presidente; Frederico Pereira Kessler, como diretor vice-presidente de Negócios; Carmelo Aldo Di Leta, como diretor de Relações com Investidores e diretor executivo operacional da área jurídica, e Taimir Larissa Contro Barbosa, como diretora financeira e executiva da área de Controladoria.

As mudanças foram aprovadas pelo conselho em meio ao processo de reorganização da gestão da incorporadora.