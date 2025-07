Gafisa confirma esperado 'follow-on' e prevê levantar R$ 27 milhões com oferta de novas ações

A Gafisa (GFSA3) protocolou, nesta segunda-feira, 7, o pedido de registro do follow-on da companhia. Segundo o fato relevante, 1.345.756 ações ordinárias serão emitidas pela empresa. O preço por ação é de R$ 20,00, o que avalia a operação em R$ 26,91 milhões.

A promessa de um follow-on existia desde 2022, quando circulou a notícia de que, após ter trocado de CEO e feito um grupamento de ações, a empresa testava o mercado com a oferta de novos papéis.

Quem havia assumido era Carlos Henrique Blecher, que deixou a companhia meses depois, em janeiro de 2023, dando lugar à Sheyla Resende, atual diretora-presidente da companhia.

O motivo da Gafisa realizar um follow-on seria “fortalecer sua estrutura de capital e financiar investimentos”, informou o Pipeline, do Valor.

De acordo com o documento, a quantidade inicial de ações poderá ser acrescida de ações adicionais em até 300% do total inicialmente ofertado, ou seja, até 4.037.268 de ações ordinárias e consequentemente até 4.037.268 bônus de subscrição.

“Para cada 1 (uma) ação subscrita no âmbito da Oferta, o investidor subscritor receberá 1 (um) Bônus de subscrição”, informa o documento.

Considerando as ações adicionais que podem ser emitidas, a operação poderia arrecadar R$ 100,66 milhões.

A empresa tem como maior acionista o empresário Nelson Tanure e, em 2022, quando começou o boato do follow-on, uma fonte próxima ao assunto disse ao Pipeline que a expectativa é que o principal acionista garanta boa parte da subscrição.

A Gafisa vale hoje R$ 128,15 milhões em valor de mercado. No ano, ela acumula queda de 17,89% a R$ 19,05 no fechamento de sexta-feira, 4.

A Gafisa reportou um lucro de R$ 21,1 milhões no primeiro trimestre de 2025, o equivalente a um avanço de 6,6% no comparativo anual. Entre janeiro e março, as receitas somaram R$ 226,8 milhões, queda de 10,6%.