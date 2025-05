Fed: Incerteza sobre as perspectivas econômicas aumentou ainda mais

Os membros do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) avaliam que a incerteza quanto às perspectivas econômicas aumentou ainda mais, de acordo com ata da última reunião de política monetária divulgada nesta quarta-feira, 28.

O documento, referente a última reunião do dia 7 de maio, onde a autoridade monetária decidiu manter a taxa dos fed funds em 4,25% e 4,50% destrincha a visão do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) acerca das perspectivas econômicas.

Jerome Powell, presidente do Fed, e outros membros do comitê afirmam estarem atentos aos riscos para ambos os lados do duplo mandato, mas concordam que o risco de uma inflação e desemprego mais altos haviam crescido.

Um dos motivos foram os anúncios de tarifas, que levaram a uma deterioração significativa no sentimento de risco global. Entretanto, eles apontam que esse risco “foi amplamente revertido após a suspensão de algumas tarifas e o crescente otimismo dos investidores sobre um possível alívio nas tensões comerciais”.

Segundo a ata, membros temem enfrentar uma “escolha difícil” se as tarifas de Trump agravarem a inflação.

A ata deu grande destaque para os potenciais impactos das políticas econômicas do novo governo - e o aumento da incerteza mereceu o maior destaque, é o que aponta o economista-chefe da Nomad, Danilo Igliori.

"No texto, a palavra incerteza aparece 17 vezes e o seu impacto sobre o duplo mandato do Fomc é enfatizado em diversas partes", afirma.

Ainda de acordo com Igliori, apesar do foco ser nas políticas tarifárias, os participantes mencionaram também incertezas significativas em torno de mudanças nas políticas fiscais, regulatória e de imigração.

Nas discussões sobre a política monetária, os membros concordaram que indicadores recentes sugeriam que a atividade econômica continuava a se expandir em um ritmo sólido.

Além disso, a taxa de desemprego havia se estabilizado em um nível baixo nos últimos meses e as condições do mercado de trabalho permaneciam firmes.

Os participantes reafirmaram fortemente seu compromisso com o objetivo de inflação de 2% no longo prazo e com a importância de manter as expectativas de inflação firmemente ancoradas nesse nível.

Eles enfatizaram que expectativas de inflação ancoradas ajudam o Comitê a alcançar a estabilidade de preços, o que, por sua vez, melhora a capacidade de promover o máximo emprego, diz a ata.

O comitê concorda em esperar por uma maior clareza sobre as perspectivas da inflação e afirma que irá continuar monitorando as implicações das informações recebidas para o cenário econômico.