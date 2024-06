Chance de corte de juro pelo Fed até setembro avança a 70,9%

O monitoramento do CME Group apontava nesta quarta-feira, 12, pela manhã, um crescimento na possibilidade de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ao longo deste ano, com alta também na chance de que o relaxamento comece em setembro. O movimento ocorre após a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), com números um pouco abaixo do previsto por analistas.

Há pouco, a chance de um corte de juros até setembro estava em 70,9%, quando pouco antes do CPI era de 54,4%. No detalhamento dessa data agora, havia 29,1% de chance de manutenção dos juros até setembro, 61,3% de uma redução de 50 pontos-base e 9,6% de um corte de 50 pb.

Até a reunião 7 de novembro, a possibilidade de manutenção recuava a 18,3%, com chance de 81,7% de relaxamento. O detalhamento entre as faixas, neste caso, mostrava 18,3% de possibilidade de manutenção; 48,1% de corte de 25 pb; 29,8% de redução de 50 pb; 3,8% de um corte de 75 pb.

Para dezembro, o cenário visto agora como mais provável (43,7%) é de um corte de 50 pontos-base nos juros pelo Fed, seguido (25 4%) por uma redução de 25 pb; e por uma redução de 75 pb (23 6%). Até o fim deste ano, a chance de manutenção dos juros caía a 4,4%, de 11,1% ontem, e havia ainda 2,9% de possibilidade de um corte de 100 pb.