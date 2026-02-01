Ela começou no cheque especial um negócio de moda que hoje fatura milhões

O que começou como uma alternativa para atravessar a crise provocada pela pandemia se transformou em um negócio milionário.

Com investimento inicial de R$ 500 e o uso do cheque especial para cobrir despesas básicas, Inaiara Viana construiu a IV Store, empresa de moda que hoje fatura mais de R$4 milhões por ano.

Até 2020, Inaiara tinha a vida financeira estabilizada em um emprego no regime CLT, enquanto o marido atuava na área de manutenção de elevadores.

A chegada da crise sanitária, no entanto, comprometeu a renda da família e trouxe dificuldades para equilibrar as contas.

Sem alternativas imediatas, o cheque especial passou a ser utilizado para despesas essenciais, um cenário que levou à busca por uma fonte de renda complementar.

Foi assim que ela começou a comprar produtos no Brás, em São Paulo, muitas vezes durante a madrugada, para revendê-los em marketplaces.

Negócio ganhou escala

A operação era conduzida paralelamente ao trabalho em home office. O marido assumiu atividades como cadastro de anúncios, logística e envios, enquanto ela também complementava a renda com a revenda de produtos de marcas como Natura e Avon.

O aumento gradual das vendas fez o negócio ganhar escala. O volume de pedidos cresceu e a estrutura doméstica deixou de comportar a operação, o que levou à mudança para um imóvel maior e, posteriormente, para um espaço exclusivo para a empresa.

Com o negócio financeiramente sustentável, Inaiara decidiu deixar o regime CLT para se dedicar integralmente à IV Store. A partir de 2023, a empresa entrou em uma nova fase.

Diante do aumento da demanda e das limitações de fornecedores para atender volumes maiores, a empreendedora iniciou a produção própria de roupas.

Foi estruturado um sistema interno de corte e parcerias com oficinas de costura.

Atualmente, a empresa trabalha com uma equipe interna e cerca de dez oficinas parceiras, majoritariamente formadas por mulheres.

As vendas seguem concentradas nos marketplaces, principal canal da operação, mas a marca também mantém um site próprio como estratégia de diversificação de canais e fortalecimento da presença digital.

A trajetória de Inaiara Viana ilustra como decisões rápidas, controle de custos e adaptação ao mercado permitiram transformar uma situação de crise em um negócio estruturado, com crescimento consistente e impacto econômico.

Este conteúdo foi produzido pelo Fundo de Impacto Estímulo - que apoia pequenos empreendedores brasileiros com crédito facilitado, capacitação e conexões - em parceria com a EXAME. Para saber mais sobre o Estímulo visite o site do projeto. Leia aqui todas as reportagens já publicadas.