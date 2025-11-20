Invest

ETF do Ibovespa sobe com retirada das tarifas de 40% sobre café e carne

Às 19h38, no horário de Brasília, o EWZ, que replica o Ibovespa (IBOV) nos EUA, subia 0,19%

Tamires Vitorio
Repórter

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19h41.

Os ativos brasileiros negociados em Nova York operavam em leve alta após o fechamento do mercado americano nesta quinta-feira, 20, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a retirada das tarifas de 40% sobre produtos brasileiros, como o café e a carne bovina. Às 19h38, no horário de Brasília, o EWZ, que replica o Ibovespa (IBOV) nos EUA, subia 0,19%.

Segundo comunicado publicado no site oficial da Casa Branca, as negociações entre Trump e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda estão caminhando.

"Após analisar as informações e recomendações que me foram fornecidas por esses funcionários e o andamento das negociações com o Governo do Brasil, entre outros fatores, determinei ser necessário e apropriado modificar o escopo dos produtos sujeitos à alíquota adicional de imposto ad valorem", afirmou Trump na ordem executiva.

As alterações, segundo os EUA, entrarão em vigor em relação às mercadorias importadas para consumo, ou retiradas do armazém para consumo a partir do dia 13 de novembro.

Carnes e café: veja os produtos que foram isentos das tarifas de Trump

Preços dos EUA pressionados

A decisão de Trump acontece em um momento de pressão para o governo americano, que tem sido cobrado pela redução dos custos de itens de supermercado.

Na ordem executiva, a Casa Branca afirma que "a decisão poderá ajudar a reduzir os preços do café, do suco de laranja e da carne bovina em particular, oferecendo um alívio para os americanos que têm sofrido com o peso das altas contas de supermercado e com a avaliação cada vez mais negativa de Trump em relação à sua gestão da economia".

