Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta sexta-feira, 21

O Ibovespa abriu as negociações desta sexta-feira, 21, pós-feriado nacional do Dia da Consciência Negra, em queda. Às 10h15, o principal índice acionário da B3 caía 0,34%, aos 154.859 pontos, o patamar mais baixo desde o dia 7 de novembro, quando a Bolsa brasileira bateu os 154 mil pontos pela primeira vez.

O movimento de queda repete o desempenho negativo das bolsas de Nova York, nesta quinta, 20, enquanto o mercado brasileiro estava fechado, os principais índices americanos fecharam em queda em meio a um ambiente de cautela e aversão ao risco e cautela global, que também pressiona o Ibovespa hoje.

O receio tem por trás fatores externos. O balanço da Nvidia, divulgado na quarta, 19, não afastou as dúvidas sobre valuation das big techs e vem levando os ivnestidores a uma correção nos papéis de empresas de tecnologia.

Além disso, o relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, divulgado nesta quinta, também reduziu as chances de um novo corte de juros no país e reforçou a aposta pela manutenção da atual taxa. A mudança reflete-se em menor apetite a risco e dólar firme.

Às 10h22, moeda americana subia 0,64% frente ao real, vendida a R$ 5,372.

Nem mesmo a retirada da tarifa extra de 40% imposta pelos EUA sobre produtos agrícolas brasileiros, parece amenizar o mau humor do mercado nesta sexta.

O gesto fortalece o diálogo entre os governos depois de negociações recentes e melhora o clima para o Brasil no exterior, na avaliação da Genial Investimentos. Mas em Brasília, porém, o avanço comercial contrasta com tensões políticas após a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) causar atrito com o Senado.