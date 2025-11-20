Carnes e café: veja alguns produtos que foram isentos das tarifas de Trump

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 20, que irão retirar as tarifas de 40% impostas pelo presidente Donald Trump para alguns produtos brasileiros. Entre eles estão alguns cortes de carnes, castanhas e o café — item que o agro brasileiro há muito aguardava ser retirado da lista.
As alterações, segundo os EUA, entrarão em vigor em relação às mercadorias importadas para consumo, ou retiradas do armazém para consumo a partir do dia 13 de novembro.
Veja a lista de alguns dos produtos que ficaram isentos das tarifas de 40%:
🥩 Carnes e derivados bovinos
- Carcaças e meios bovinos (frescos, resfriados ou congelados).
- Cortes com osso e sem osso (alta qualidade, processados ou não).
- Miúdos comestíveis (línguas, fígados, outros).
- Carne bovina salgada, em salmoura, seca ou defumada.
- Preparados e conservas de carne bovina (corned beef, miúdos preparados, carne com ou sem cereais/vegetais).
🥦 Hortaliças e raízes
- Tomates frescos ou resfriados (com períodos específicos de importação).
- Jicama, chuchu (chayote), brotos de bambu, castanha-d’água.
- Mandioca (fresca, congelada, seca), taro, inhame (yautia), outras raízes tropicais.
- Farinhas e féculas de mandioca, banana, sagu e outras raízes.
🥥 Frutas e derivados
- Cocos (frescos, secos, ralados).
- Castanha-do-pará, castanha de caju, macadâmia, noz-cola, noz-areca, pinhões (pignolia e outros).
- Bananas e plátanos (frescos, secos, congelados).
- Abacaxis, abacates, mangas, goiabas, laranjas, limões, papaias, kiwis, duriãs, marmelos.
- Polpas e conservas de frutas tropicais (manga, banana, mamão, açaí, coco, abacaxi, laranja).
- Sucos: laranja, limão, abacaxi, água de coco, suco de açaí.
☕ Bebidas
- Café verde e torrado (descafeinado ou não).
- Cascas e peles de café, substitutos contendo café.
- Chá verde e preto (embalagens até 3 kg ou acima).
- Mate.
🌶️ Especiarias e condimentos
- Pimenta-do-reino (inteira ou moída).
- Páprica, pimentas secas (ancho, Anaheim, Capsicum), pimenta-da-jamaica.
- Baunilha (favas inteiras ou moídas).
- Canela, cravo, noz-moscada, macis, cardamomo.
- Coentro, cominho, anis, erva-doce, zimbro.
- Gengibre, açafrão, cúrcuma.
- Misturas de especiarias (curry, folhas de louro, orégano, dill).
🍫 Cacau e derivados
- Grãos de cacau crus ou torrados.
- Cascas e resíduos de cacau.
- Pasta de cacau (desengordurada ou não).
- Manteiga de cacau.
- Pó de cacau sem açúcar.
🍞 Produtos processados
- Tapioca e derivados de amido (mandioca, araruta, sagu).
- Pães, bolos, biscoitos e hóstias para fins religiosos.
- Conservas de frutas tropicais (manga, banana, mamão, açaí, coco, abacaxi).
- Sucos cítricos e tropicais (laranja, limão, abacaxi, coco, açaí).