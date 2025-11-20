Mundo

Carnes e café: veja alguns produtos que foram isentos das tarifas de Trump

Medida é retroativa e vale para produtos que entrar nos EUA a partir do último dia 13

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19h25.

Última atualização em 20 de novembro de 2025 às 19h30.

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 20, que irão retirar as tarifas de 40% impostas pelo presidente Donald Trump para alguns produtos brasileiros. Entre eles estão alguns cortes de carnes, castanhas e o café — item que o agro brasileiro há muito aguardava ser retirado da lista.

As alterações, segundo os EUA, entrarão em vigor em relação às mercadorias importadas para consumo, ou retiradas do armazém para consumo a partir do dia 13 de novembro.

Veja a lista de alguns dos produtos que ficaram isentos das tarifas de 40%:

🥩 Carnes e derivados bovinos

  • Carcaças e meios bovinos (frescos, resfriados ou congelados).
  • Cortes com osso e sem osso (alta qualidade, processados ou não).
  • Miúdos comestíveis (línguas, fígados, outros).
  • Carne bovina salgada, em salmoura, seca ou defumada.
  • Preparados e conservas de carne bovina (corned beef, miúdos preparados, carne com ou sem cereais/vegetais).

🥦 Hortaliças e raízes

  • Tomates frescos ou resfriados (com períodos específicos de importação).
  • Jicama, chuchu (chayote), brotos de bambu, castanha-d’água.
  • Mandioca (fresca, congelada, seca), taro, inhame (yautia), outras raízes tropicais.
  • Farinhas e féculas de mandioca, banana, sagu e outras raízes.

🥥 Frutas e derivados

  • Cocos (frescos, secos, ralados).
  • Castanha-do-pará, castanha de caju, macadâmia, noz-cola, noz-areca, pinhões (pignolia e outros).
  • Bananas e plátanos (frescos, secos, congelados).
  • Abacaxis, abacates, mangas, goiabas, laranjas, limões, papaias, kiwis, duriãs, marmelos.
  • Polpas e conservas de frutas tropicais (manga, banana, mamão, açaí, coco, abacaxi, laranja).
  • Sucos: laranja, limão, abacaxi, água de coco, suco de açaí.

☕ Bebidas

  • Café verde e torrado (descafeinado ou não).
  • Cascas e peles de café, substitutos contendo café.
  • Chá verde e preto (embalagens até 3 kg ou acima).
  • Mate.

🌶️ Especiarias e condimentos

  • Pimenta-do-reino (inteira ou moída).
  • Páprica, pimentas secas (ancho, Anaheim, Capsicum), pimenta-da-jamaica.
  • Baunilha (favas inteiras ou moídas).
  • Canela, cravo, noz-moscada, macis, cardamomo.
  • Coentro, cominho, anis, erva-doce, zimbro.
  • Gengibre, açafrão, cúrcuma.
  • Misturas de especiarias (curry, folhas de louro, orégano, dill).

🍫 Cacau e derivados

  • Grãos de cacau crus ou torrados.
  • Cascas e resíduos de cacau.
  • Pasta de cacau (desengordurada ou não).
  • Manteiga de cacau.
  • Pó de cacau sem açúcar.

🍞 Produtos processados

  • Tapioca e derivados de amido (mandioca, araruta, sagu).
  • Pães, bolos, biscoitos e hóstias para fins religiosos.
  • Conservas de frutas tropicais (manga, banana, mamão, açaí, coco, abacaxi).
  • Sucos cítricos e tropicais (laranja, limão, abacaxi, coco, açaí).
