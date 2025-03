Embraer (EMBR3) anuncia programa de recompra de até 1 milhão de ações

A Embraer (EMBR3) anunciou nesta terça-feira, 17, que o Conselho de Administração aprovou a criação de um programa de recompra de até 1.066.667 de ações de sua própria emissão para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior venda no mercado.

As ações da Embraer que serão recompradas equivalem a 0,15% das 734.631.601 ações ordinárias da companhia em circulação no mercado hoje. O programa de recompra entrará em vigor em 18 de março e terá duração de 12 meses, ou seja, até 17 de março de 2026.

O programa será executado por meio da B3, com a intermediação do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, e permitirá a recompra de ações para permanência em tesouraria, cancelamento ou para cumprir compromissos assumidos no âmbito de planos de remuneração baseados em ações. A empresa esclareceu que as aquisições não afetarão a composição acionária nem a estrutura administrativa da companhia.

"A companhia entende que as aquisições de ações de sua emissão não acarretarão impactos sobre a composição acionária ou sobre sua estrutura administrativa, sendo que os membros do Conselho de Administração entendem que a situação financeira atual da Companhia é compatível com a execução do Programa de Recompra nas condições aprovadas e consideram que a recompra de ações não prejudicará o cumprimento das obrigações assumidas com credores", disse em fato relevante.