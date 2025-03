Com voo-teste de carro voador previsto para 2025, Eve tem carteira de pedidos de US$ 14 bi no 4º tri

A Eve Air Mobility, empresa da Embraer focada no desenvolvimento de aeronaves elétricas e de mobilidade aérea urbana, reportou um prejuízo líquido de US$ 40,7 milhões no 4º trimestre de 2024, uma leve alta em comparação ao prejuízo de US$ 39,3 milhões no mesmo período de 2023.

A principal razão para o aumento do prejuízo foi o contínuo avanço nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), com destaque para o desenvolvimento de sua aeronave eVTOL (Vertical Takeoff and Landing).

A receita da empresa continua limitada, dado que a Eve ainda está em fase de desenvolvimento do seu produto. O foco em P&D, que consumiu US$ 33,7 milhões no 4º trimestre de 2024, reflete o intenso trabalho para garantir a viabilidade e a segurança de sua aeronave elétrica.

A empresa também reportou um aumento no total de despesas operacionais, que somaram US$ 156,4 milhões em 2024, comparados aos US$ 130,5 milhões do ano anterior. Este aumento é reflexo dos gastos com as atividades de engenharia e a intensificação das operações com Embraer, que segue como principal parceira no desenvolvimento da eVTOL.

Liquidez e Perspectivas Financeiras

Em termos de liquidez, a Eve encerrou o ano com US$ 428,6 milhões disponíveis, após levantar US$ 270 milhões por meio de uma colocação privada de ações e novas linhas de crédito. A empresa tem a expectativa de consumir entre US$ 200 milhões e US$ 250 milhões durante o ano de 2025, à medida que avança para a fase de testes de voo de sua aeronave, prevista para começar no meio de 2025.

A Eve continua a demonstrar solidez em seu pipeline de pedidos, com uma carteira de aproximadamente 2,8 mil aeronaves representando um valor total não vinculativo de US$ 14 bilhões.

A empresa já recebeu carta de intenção (LOIs, na sigla em inglês) de 28 clientes em 9 países e diversos mercados, com destaque para companhia Helicopters, que firmou uma LOI para até 50 aeronaves.

Este crescimento na carteira de pedidos reflete a crescente confiança da indústria em sua tecnologia, com uma base de clientes diversificada, composta por operadores de aeronaves de asa fixa, helicópteros, empresas de leasing e plataformas de compartilhamento de viagens.

Avanços no Desenvolvimento e Parcerias Estratégicas

Em 2024, a Eve completou a montagem de seu protótipo em escala real, marcando uma etapa importante no desenvolvimento de sua eVTOL. A empresa também deu início aos testes de solo e, em breve, começará as simulações de voo para validar o desempenho da aeronave.

Além disso, Eve está trabalhando de perto com autoridades regulatórias como a ANAC (Brasil) e a FAA (EUA) para avançar na certificação de sua aeronave.

As parcerias estratégicas também são um ponto forte, com destaque para a colaboração com Revo e Omni Helicopters International Group (OHI) no Brasil, com o objetivo de desenvolver a infraestrutura necessária para a mobilidade aérea urbana.

Eve também assinou acordos importantes, como com Signature Aviation, para pesquisar os requisitos do ecossistema de operações de AAM (Advanced Air Mobility).