Ibovespa abre em leve alta em dia de anúncio de Imposto de Renda; JBS sobe mais de 10%

Após superar pela primeira vez no ano o patamar dos 13o mil pontos, o Índice Bovespa (Ibov) engatou um novo pregão de valorização nesta-feira, 18, subindo 0,15% na abertura.

O dólar opera próximo da estabilidade frente ao real, sustentando um bom patamar depois de a moeda americana ter a menor cotação do ano no pregão de ontem. Por volta das 10h45, o dólar avançava 0,09% frente à divisa brasileira, a R$ 5,6889.

No radar dos investidores hoje está o anúncio da isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O presidente Luís Inácio Lula da Silva assina o projeto às 11h30. Conforme antecipou a EXAME, para compensar a renúncia fiscal de R$ 27 bilhões estimada pelo Ministério da Fazenda, o governo criará um imposto mínimo de 10% que incidirá sobre a renda de quem recebe mais.

No cenário externo, o foco está no telefonema entre os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, da Rússia, que pode influenciar o destino da guerra entre Rússia e Ucrânia. A conversa entre os líderes deve abordar as condições russas para um possível cessar-fogo de 30 dias.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,15%, a 131.028 pontos

Dólar: +0,09%, a R$ 5,6889

JBS dispara

No destaque entre as altas, estão os papéis da JBS (JBSS3), que sobem mais de 10% na abertura, depois da notícia de que a controladora J&F e o BNDESPar entraram num acordo que deixa a companhia mais próxima do pedido de listagem nos Estados Unidos.

Com 20,8% do capital, o braço de participações do banco de fomento pode receber da holding dos Batista uma remuneração eventual limitada a R$ 500 milhões, na hipótese de uma valorização das ações da JBS “abaixo de patamar estabelecido entre as partes”, segundo fato relevante que acaba de ser publicado.

Em outras palavras, o BNDESPar travou uma alta mínima das ações a ser extraída no processo – e a J&F, por sua vez, está apostando dinheiro que a operação realmente vai destravar valor.

Em troca, o BNDESPar não vai votar na assembleia de acionistas que vai decidir sobre a listagem na Nyse, deixando a decisão aos minoritários. No mercado, havia um temor de que o banco de fomento poderia ser um empecilho à operação.