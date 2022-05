Elon Musk é processado por acionista do Twitter

Um acionista do Twitter está processando Elon Musk, que aspira à aquisição da empresa, acusando-o de manipular o mercado para ter uma escapatória de sua oferta de US$ 44 bilhões ou espaço para negociar um desconto.

Segundo a ação judicial, o bilionário da Tesla tuitou e fez declarações destinadas a criar dúvidas sobre o negócio, que vem agitando a rede social há semanas.

Apresentado nesta quarta-feira, 26, o processo busca status de ação coletiva e pede a um tribunal federal em San Francisco que apoie a validade do negócio e conceda aos acionistas quaisquer danos permitidos por lei.

LEIA TAMBÉM: Elon Musk eleva a US$ 33,5 bilhões aporte direto para compra do Twitter

Musk disse na semana passada que sua oferta para comprar o Twitter não seria mantida se ele não recebesse informações sobre o número de contas falsas na plataforma, adicionando mais incerteza a sua caótica perseguição.

O tweet de Musk afirmando que o acordo de aquisição estava “temporariamente suspenso” vai contra o fato de que não há nada no contrato de compra que permita isso, argumenta o processo.

O magnata negociou a aquisição no final de abril sem realizar as devidas diligências esperadas em negociações desse porte, de acordo com a ação movida por William Heresniak, do estado americano da Virgínia.

O contrato resultante precisava apenas da aprovação dos acionistas do Twitter e de reguladores, e seria fechado até 24 de outubro deste ano, apontam os documentos.

O processo também ressalta que Musk estava plenamente ciente de que várias contas do Twitter são controladas por “bots”, em vez de pessoas reais. Ele inclusive já tuitou sobre o tema antes de fazer sua oferta. “Musk passou a fazer declarações, enviar tweets, e se envolver em condutas destinadas a criar dúvidas sobre o negócio e abaixar substancialmente os preços das ações do Twitter”, diz a ação.

Seu objetivo, argumenta, era ganhar vantagem para adquirir o Twitter por um valor muito menor ou sair da negociação sem sofrer qualquer penalidade. “A manipulação feita por Musk funcionou. O Twitter perdeu US$ 8 bilhões em valor de mercado desde que a aquisição foi anunciada”, afirma o processo.

As ações da rede social fecharam nesta quinta-feira levemente em alta a US$ 39,52, em um sinal de dúvida dos investidores sobre se a aquisição será consumida a US$ 54,20 por ação, conforme a oferta de Musk.

"O desrespeito de Musk pelas leis de valores mobiliários demonstra como alguém pode ostentar a lei e o código tributário para construir sua riqueza às custas dos outros americanos", diz o processo judicial.

O Twitter afirmou em documentos regulatórios que está comprometido em concluir a aquisição sem demora no preço e nos termos acordados.

Musk não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado à assessoria de imprensa da Tesla.

LEIA TAMBÉM: