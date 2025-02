Eli Lilly reduz preços de remédio contra obesidade para competir com genéricos

A Eli Lilly anunciou cortes nos preços do Zepbound, medicamento para perda de peso, reduzindo o custo das versões de 2,5 mg e 5 mg para US$ 349 e US$ 499, respectivamente. A empresa também lançou doses de até 10 mg pelo mesmo valor, incentivando a adesão ao tratamento original.

A medida busca combater o avanço de versões não aprovadas pela Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês), vendidas por empresas de telemedicina. Concorrentes como Novo Nordisk também contestam judicialmente esses medicamentos, alegando riscos à saúde.

Nos últimos anos, a Lilly enfrentou escassez nos produtos, levando consumidores a optarem por versões genéricas. Com o aumento da produção, a empresa vê como desnecessária a presença de alternativas não regulamentadas.

A Lilly também expande a distribuição do Zepbound pela plataforma LillyDirect e parcerias com serviços de telemedicina. Atualmente, 10% dos pacientes já utilizam a versão em frasco, opção viável para quem não tem cobertura de seguro.