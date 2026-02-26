Invest

eBay anuncia demissão de 800 funcionários

Esta é a terceira onda de demissões promovida pela companhia desde 2023

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 18h07.

O eBay anunciou nesta quinta-feira a demissão de cerca de 800 funcionários, o equivalente a aproximadamente 6% de sua força de trabalho.

A medida integra uma nova rodada de reestruturação para alinhar o modelo operacional às prioridades estratégicas de longo prazo, segundo informou a companhia.

Os cortes abrangem diversas áreas do negócio e foram definidos a partir de critérios como sobreposição de funções e aderência aos planos futuros. No relatório anual divulgado no fim de dezembro de 2025, o eBay informou empregar cerca de 12,3 mil pessoas no mundo.

Nos últimos seis meses, as ações do eBay já caíram mais de 7%.

Onda de demissões

Esta é a terceira onda de demissões promovida pela companhia desde 2023. No início daquele ano, a empresa reduziu aproximadamente 4% do quadro. Já no começo de 2024, dispensou 9% dos funcionários, alegando que os custos cresciam acima do ritmo de expansão do negócio em um cenário de desaceleração dos gastos do consumidor após o auge da pandemia.

A nova reestruturação ocorre em meio a mudanças estratégicas. Na semana passada, o eBay anunciou a compra do Depop, marketplace de moda de segunda mão, por cerca de US$ 1,2 bilhão. A aquisição reforça a aposta da companhia em consumidores mais jovens e amplia sua atuação na categoria de vestuário, uma das que mais avançam dentro da plataforma.

Paralelamente, a empresa intensificou investimentos em inteligência artificial, tanto para o uso interno quanto para aprimorar ferramentas destinadas a compradores e vendedores. O eBay também firmou parceria com a OpenAI para integrar recursos de agentes em seu navegador.

Acompanhe tudo sobre:eBayDemissões

