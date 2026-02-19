Ações de plataforma de artesanato vintage disparam 15% por causa do eBay

As ações da Etsy dispararam mais de 15% no pregão estendido desta quarta‑feira, após a companhia anunciar que a eBay comprará sua plataforma de revenda de roupas usadas, a Depop, por aproximadamente US$ 1,2 bilhão em dinheiro.

O negócio ocorre quase cinco anos depois de a própria Etsy ter adquirido a Depop por cerca de US$ 1,62 bilhão, operação que ampliou sua presença entre consumidores mais jovens. Segundo a empresa, cerca de 90% dos usuários da Depop têm menos de 34 anos.

“Estamos entusiasmados porque esta transação nos permite concentrar exclusivamente na oportunidade que temos à frente: expandir o marketplace da Etsy de forma significativa para nossos compradores e vendedores”, afirmou a CEO Kruti Patel Goyal, em comunicado. A expectativa é de que o acordo seja concluído no segundo trimestre deste ano.

Dificuldades para sustentar o crescimento

Segundo a CNBC, a Etsy tem enfrentado dificuldades para sustentar seu crescimento após o boom do e‑commerce na pandemia, competindo com plataformas como Amazon, Shopify, Temu, Shein e TikTok Shop.

Em sua plataforma principal, a empresa registrou queda anual no número de compradores ativos e no volume bruto de mercadorias em 2024, movimento que se repetiu no ano passado. A companhia também sentiu os efeitos das políticas tarifárias do presidente Donald Trump e do ambiente macroeconômico mais fraco, que reduziu os gastos discricionários dos consumidores.

O CEO da eBay, Jamie Iannone, declarou que a Depop fortalecerá a atuação da companhia no segmento de moda. “Esta aquisição representa uma oportunidade de avançar em uma de nossas categorias de foco mais novas e de crescimento acelerado, com um marketplace que complementa nossa presença atual e nos permite alcançar um público mais jovem no universo crescente da recommerce”, afirmou.

Momento do eBay

As ações do eBay subiram mais de 8% no after‑market após o anúncio, divulgado com os resultados do quarto trimestre.

A eBay registrou lucro ajustado de US$ 1,41 por ação sobre receita de US$ 2,97 bilhões, superando as estimativas de analistas, que apontavam para US$ 1,34 por ação e US$ 2,88 bilhões.

As vendas cresceram 15% em relação ao ano anterior. O volume bruto de mercadorias avançou 10%, chegando a US$ 21,2 bilhões, acima das projeções de Wall Street, que esperava US$ 20,8 bilhões.

Para o primeiro trimestre, a eBay projeta lucro ajustado entre US$ 1,53 e US$ 1,59 por ação, com receita entre US$ 3 bilhões e US$ 3,05 bilhões. As expectativas de analistas eram de US$ 1,48 por ação e US$ 2,8 bilhões em vendas.