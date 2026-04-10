Dólar volta a cair forte e já se aproxima do valor de R$ 5

O dólar à vista ampliou as perdas frente ao real nesta sexta-feira, 10, e passou a operar nas mínimas do dia. Por volta das 10h40, a moeda americana recuava 0,94%, cotada a R$ 5,015, renovando o menor nível intradiário desde 9 de abril de 2024 — quando havia encerrado a sessão a R$ 5,007. Na mínima do dia, a moeda americana chegou a tocar os R$ 5,012.

Na véspera, o câmbio já havia fechado no menor patamar em exatos dois anos, a R$ 5,062, com queda de 0,78%.

Segundo Otávio Araújo, consultor sênior da ZERO Markets Brasil, os principais vetores do mercado nesta sessão são a divulgação do IPCA, no Brasil, e o CPI, nos Estados Unidos, em um ambiente global ainda sensível ao choque do petróleo e às incertezas no Oriente Médio.

No Brasil, o índice oficial da inflação brasileira registrou alta de 0,88% em março, acima das expectativas de mercado, que apontavam para avanço de 0,77%. Com isso, o índice acumulado em 12 meses voltou a acelerar, passando de 3,81% em fevereiro para 4,14%, reforçando a leitura de uma inflação ainda resistente no curto prazo.

Na avaliação de André Valério, economista sênior do Inter, o resultado foi amplamente impactado pelos efeitos globais do conflito envolvendo o Irã, os EUA e Israel, especialmente por meio da pressão sobre os preços de energia.

Apesar disso, o cessar-fogo temporário de duas semanas entre Estados Unidos e Irã reduz, ao menos no curto prazo, o risco de contaminação mais ampla da inflação via petróleo.

"O preço do barril tem operado abaixo de US$ 100 desde o anúncio do cessar-fogo, o que ajuda a conter pressões adicionais. Ainda assim, o cenário não é suficiente para trazer total tranquilidade ao Copom [Comitê de Política Monetária]", afirma.

Para o economista, o Banco Central deve manter o ritmo de cortes de juros em 25 pontos-base, apoiado pelo elevado nível de aperto monetário e pelo câmbio mais comportado, que tem permanecido abaixo de R$ 5,10.

No cenário internacional, o CPI dos Estados Unidos também está no radar dos investidores. O índice subiu 0,9% em março na comparação mensal, em linha com o esperado, após alta de 0,3% em fevereiro. Em 12 meses, a inflação americana avançou 3,3%, também dentro das projeções.

O núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, veio mais fraco: alta de 0,2% no mês, abaixo da expectativa de 0,3%, e avanço de 2,6% em 12 meses, também abaixo do consenso. O dado reforça a percepção de que, apesar das pressões recentes, a inflação subjacente segue relativamente controlada.