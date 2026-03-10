Dólar sobe no Brasil e contrasta com estabilidade no exterior

O dólar à vista iniciou as negociações desta terça-feira, 10, variando entre leve alta e queda, mas passou a avançar frente ao real. Por volta das 9h29, a moeda americana avançava 0,31%, cotada a R$ 5,18.

No exterior, porém, o movimento é diferente. O índice DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas de países desenvolvidos, registrava variação positiva de 0,05% às 9h27, aos 98,77 pontos.

A geopolítica segue como pano de fundo para os mercados globais, especialmente após as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicando que a guerra contra o Irã pode estar próxima do fim. Em entrevista à emissora CBS News, Trump afirmou que o conflito está “praticamente concluído” e que as operações militares avançaram mais rápido do que o previsto.

Segundo o presidente, os Estados Unidos estariam “muito à frente” do prazo inicialmente estimado para o fim da ofensiva. Ele também afirmou que a estrutura militar iraniana sofreu perdas significativas após os bombardeios, dizendo que o país não teria mais Marinha, comunicações ou Força Aérea operacionais.

Trump também declarou que “os mísseis estão dispersos” e que drones e fábricas ligadas a esse tipo de armamento estariam sendo destruídos durante a ofensiva militar.

Na véspera, as declarações do presidente americano ajudaram a impulsionar os mercados. Depois de oscilar ao longo do dia, o Ibovespa ganhou força na última hora de negociação e fechou em alta de 0,86%, aos 180.915 pontos. O dólar também recuou frente ao real, encerrando o pregão em queda de 1,52%, a R$ 5,165.