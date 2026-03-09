Ibovespa sobe e volta aos 180 mil pontos; dólar fecha em baixa, a R$ 5,16

Depois de abrir as negociações em ligeira queda e oscilar ao longo do dia, o Ibovespa ganhou força na última hora de negociação nesta segunda-feira, 9, e fechou em alta impulsionado por declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a guerra contra o Irã pode acabar em breve e está "praticamente concluída".

Diante das declarações, o principal índice acionário brasileiro encerrou em alta de 0,86%, aos 180.915 pontos, segundo dados preliminares, e o dólar ampliou as perdas frente ao real, fechando em queda de 1,52%, a R$ 5,165.

Em entrevista por telefone à CBS News, pouco antes do fechamento do mercado local, Trump afirmou que os Estados Unidos estão "muito à frente" do prazo inicialmente estimado de duração da guerra, em referência a quando afirmou, na semana passada, que conflito no Oriente Média poderia durar até cinco semanas.

"Acho que a guerra está praticamente concluída. Eles não têm Marinha, não têm comunicações, não têm Força Aérea", disse, segundo a jornalista Weijia Jiang da CBS. "Os mísseis estão dispersos. Os drones estão sendo destruídos por toda parte, inclusive as fábricas de drones. Se você olhar, não sobrou nada. Não restou nada do ponto de vista militar", disse Trump.

Em meio às declaração, o petróleo, que chegou a ficar próximo de US$ 120 na madrugada, despencou na sessão eletrônica após o fechamento. O tipo Brent, referência mundial, caiu 4,51%, e o WTI, usado nos EUA, cedeu 6,79%.

"Os mercados estavam relativamente calmos, trabalhando no zero a zero, com o setor de petróleo se destacando por conta do preço do petróleo. Porém, a declaração do Trump, falando que a guerra pode acabar rápido, fez com que os mercados realmente virassem e a Bolsa subisse mais de 1%", afirmou o Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos.

As petroleiras que estavam subindo 5%, 6% recuaram para uma alta de 2%, e todos os outros setores que estavam negativos viraram para o positivo", acrescentou.

As ações da Petrobras mantiveram a forte alta, com os papéis ordinários e preferenciais (PETR3 e PETR4) subindo mais de 2%.

Os demais pesos-pesados do índice, com as ações ordinárias da Vale (VALE3) também avançaram, assim como os bancos, que subiram em bloco.

MRV lidera as quedas

Entre as queda, porém, ficaram as ações ligadas à economia doméstica, como papéis do setor de varejo, e da MRV (MRVE3), que caiu mais de 7%. A incorporadora divulgou balanço antes da abertura do mercado nesta segunda-feira, com resultados mistos.

Enquanto o negócio de incorporação no Brasil — principal operação do grupo — voltou ao lucro e atingiu as metas operacionais do ano, a operação americana, a Resia, continuou pressionando o resultado consolidado.

A holding registrou receita operacional líquida de R$ 10,9 bilhões em 2025, mas fechou o ano com prejuízo líquido de R$ 1,04 bilhão atribuído aos acionistas, reflexo principalmente dos impactos da operação nos Estados Unidos, que segue em processo de reestruturação e venda de ativos.

"Sem dúvida, a semana promete fortes emoções e muita volatilidade. Hoje também vimos as taxas de juros futuros subindo, reflexo da expectativa de cortes menores na taxa de juros. Essa alta acaba fazendo com que empresas do setor de consumo e construtoras caiam no Ibovespa como MRVE3, CEAB3, PCAR3 e CYRE3", afirmou Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos.

Dólar volta a cair

Na visão de Correia, o dólar também caiu fortemente frente ao real como um reflexo de que os juros podem ser mantidos por mais tempo em 15% ao ano, ao contrário da previsão de um corte na reunião deste mês.

"Não devemos ter o Banco Central baixando tanto os juros como o esperado. Devemos ter uma queda de 0,25%, menor do que anteriormente projetado. E com isso também o fluxo estrangeiro tende a se manter forte com os nossos juros altos aqui", disse o analista.

Bolsas de NY fecham em alta após falas de Trump

As declarações do presidente dos EUA também levaram a um amplo alívio nos mercados do páis. Os índices acionários encerraram em alta, ao mesmo tempo em que o petróleo, que chegou a subir mais de 10% no dia, passou a cair mais de 1% depois do fechamento das negociações à vista.

O índice Dow Jones encerrou em alta de 0,50%, enquanto o S&P 500 anotou ganhos de 0,83% e o Nasdaq subiu 1,38%. O setor de tecnologia ampliou a valorização com alta de 1,80%.