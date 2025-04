Dólar hoje: moeda americana fecha a R$ 5,63, em oitava queda consecutiva

O dólar recuou pela oitava sessão seguida em relação ao real nesta terça-feira, 29, impulsionado pelo fluxo positivo de investidores estrangeiros tanto para a bolsa quanto para a renda fixa no Brasil. A moeda fechou em queda de 0,31%, a R$ 5,6306, após oscilar entre R$ 5,6210 e R$ 5,6629.

Essa movimentação foi especialmente favorecida após o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicar que o ciclo de aperto monetário ainda não foi concluído.

O recuo seria ainda maior não fossem as declarações do secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, que afirmou em entrevista à CNBC que os Estados Unidos já haviam quase finalizado um acordo comercial com outro país, sem revelar qual. Declarações do presidente Donald Trump sugerem que seja a Índia.

Às 17h10, o dólar futuro para maio registrava queda de 0,43%, a R$ 5,6330. No exterior, o índice DXY subia 0,22%, alcançando 99,228 pontos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.