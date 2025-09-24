Invest

Dólar sobe, se afasta das mínimas e retoma patamar de R$ 5,30

O movimento acompanha o visto no exterior

(Designed by/Freepik)

Redação Exame

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10h51.

Última atualização em 24 de setembro de 2025 às 10h59.

O dólar começou a sessão de quarta-feira, 24, em alta de 0,66%, a R$ 5,313 às 10h50 (horário de Brasília). O movimento acompanhava o visto no exterior, com o índice DXY, que mede a moeda americana frente a seis divisas, com alta de 0,68%.

Ontem, a moeda encerrou o dia no menor patamar em quinze meses, aos R$ 5,27, após o presidente dos EUA, Donald Trump, elogiar o presidente Lula, e dizer que se reunirá com ele na próxima semana.

O movimento de valorização do dólar hoje acontece após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ter feito declarações consideradas cautelosas sobre o ciclo de cortes de juros nos EUA.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.

