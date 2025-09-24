Ibovespa opera estável após fechar nos 146 mil pontos pela primeira vez

O Ibovespa opera sem tendência definida nos primeiros negócios desta quarta-feira, 24, avançando 0,06%, aos 146.506 pontos, após os leilões de abertura da B3.

O desempenho inicial vem na sequência de um pregão histórico, quando o índice superou pela primeira vez os 146 mil pontos no fechamento, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmar uma breve conversa com o presidente Lula na ONU e anunciar um encontro oficial entre os dois na próxima semana.

O dólar, por sua vez, se distancia das mínimas da véspera e volta ao patamar de R$ 5,30. Às 10h11, a moeda americana era negociada a R$ 5,3092, alta de 0,57%.

No radar hoje

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara. O Banco Central realiza dois leilões de linha, que somam até US$ 2 bilhões e à tarde, divulga o fluxo cambial semanal.

Em Nova York, o presidente Lula se reúne com líderes da Colômbia, Chile, Uruguai e com o primeiro-ministro da Espanha em um encontro voltado à defesa da democracia. Mais tarde, Lula deve voltar a ser destaque político: às 16h15, o presidente concede entrevista à imprensa no prédio da ONU, antes de retornar a Brasília.

No cenário internacional, a agenda concentra atenção nos Estados Unidos, com a divulgação dos dados de vendas de novas moradias em agosto e os estoques semanais de petróleo.

Mercado internacional

Os mercados internacionais operam nesta quarta-feira, 24, em tom cauteloso, refletindo a pressão vinda de Wall Street após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, alertar que os preços dos ativos estão “bastante valorizados” e que o caminho para cortes de juros segue incerto.

Na Ásia e no Pacífico, as bolsas fecharam sem direção única. O Nikkei 225, de Tóquio, subiu 0,34%, apoiado pelo desempenho do setor industrial. O Kospi, de Seul, recuou 0,40%. O S&P/ASX 200, de Sydney, caiu 0,92% após a inflação de agosto vir acima do esperado.

Na China, o CSI 300, de Xangai e Shenzhen, avançou 1,02%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, disparou 1,37%, puxado pela valorização de quase 10% da Alibaba.

Na Europa, por volta das 10h05, o índice europeu Stoxx 600 caía 0,27%, o francês CAC 40 recuava 0,69%, o alemão DAX avançava 0,23% e o britânico FTSE 100 tinha alta de 0,18%.

Já em Nova York, a véspera foi negativa para os principais índices, mas os futuros indicavam recuperação: S&P 500 subia 0,16%, Nasdaq 100 avançava 0,21% e Dow Jones registrava ganhos de 0,11%.