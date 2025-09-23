Invest

Dólar opera perto da estabilidade em dia de ata do Copom e discurso de Lula na ONU

Ata do Copom indicou que os juros devem permanecer elevados por um período "bastante prolongado"

Dólar e real (RHJ/Getty Images)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10h47.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 11h34.

O dólar opera nesta terça-feira, 23, com queda de 0,47%, a R$ 5,312, por volta das 11h30 (horário de Brasília).

Antes da abertura dos mercados, o Banco Central publicou a ata da última reunião do Copom, que decidiu manter a Selic em 15% ao ano, indicando que os juros devem permanecer elevados por um período “bastante prolongado”.

Segundo Rafaela Vitoria, economista-chefe do Inter, a ata não trouxe muita novidade, mantendo o tom mais duro já visto no comunicado.

“Por um lado, o Copom passa a reconhecer a melhora no cenário, tanto o externo, via câmbio mais favorável, como o doméstico com a queda da atividade e desaceleração do crédito. No entanto, as projeções de inflação e expectativas mais longas ainda desancoradas impedem que os fatores positivos possam provocar uma mudança de postura mais hawkish", explica Vitoria.

O mercado também segue atento ao discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participa da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. A expectativa é que ele apresente um contraponto a Donald Trump. Há ainda a expectativa de que Lula e Trump se cruzem nos corredores da sede das Nações Unidas, apesar de não haver nenhum encontro oficial.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.

