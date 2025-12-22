Dólar fecha em alta de quase 1% após chegar a bater R$ 5,60

A semana mais curta por conta do feriado de Natal começa com o dólar alcançando o patamar dos R$ 5,606, subindo 1,29% por volta das 15h20. A divisa inclusive se descola dos pares emergentes e do índice DXY, que recuam nesta segunda-feira, 22. No fechamento, o dólar encerrou com alta de 0,99% cotado a R$ 5,583.

O que movimenta tal alta, segundo Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos, são as remessas, como dividendos, para o exterior, que aumentam durante essa época do ano e fazem a divisa se valorizar.

O mercado também segue atento ao quadro político de 2026, após o senador Flávio Bolsonaro sinalizar que pretende concorrer à Presidência contra Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse contexto, investidores também aguardam a entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro, prevista para amanhã.

Orçamento, arrecadação e Focus

Investidores ainda repercutem o encerramento dos trabalhos no Congresso com a aprovação do Orçamento de 2026.

O texto aprovado projeta um superávit primário de R$ 34,5 bilhões no próximo ano, ligeiramente acima da meta fiscal de R$ 34,3 bilhões, equivalente a 0,25% do PIB. Pelo arcabouço fiscal, a meta é considerada cumprida dentro de uma banda de tolerância de 0,25% do PIB.

O mercado também repercute o Boletim Focus. Analistas consultados pelo BC reduziram as expectativas do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 e 2026 e mantiveram de 2027 e 2028. Neste ano, o indicador caiu de 4,36% para 4,33%.

A arrecadação do governo federal registrou crescimento real (após descontada a inflação) de 3,75% em novembro na comparação com o mesmo mês de 2024, e chegou a R$ 226,7 bilhões, informou a Receita Federal nesta segunda-feira, 22. O resultado é o melhor desempenho arrecadatório para o mês da história.