Dólar fecha em queda, a R$ 5,30, menor valor em mais de um mês

O dólar à vista ampliou sua desvalorização frente ao real na sessão desta segunda-feira, 10, ao cair 0,55%. A moeda norte-americana terminou o dia cotada a R$ 5,307, o menor valor desde o dia 23 de setembro, quando foi vendida a R$ 5,279.

As negociações no Senado dos Estados Unidos para colocar um fim na paralisação do governo do país, o chamado shutdown, ampliou o movimento de menor aversão ao risco, que vem permitindo com que os investidores reduzam a busca por proteção, aumentando seu apetite por ativos mais arriscados em mercados emergentes, o que inclui o Brasil.

Esse movimento favorece o mercado acionário, mas também moedas emergentes, como o Real. Já que para comprar ações de empresas brasileiras na B3, esses investidores precisam trocar seus dólares por reais no mercado local, o que derruba as cotações da divisa.

Desde o início de novembro, o dólar vem caindo frente ao real impulsionado pelo apetite por risco e o diferencial de juros entre Brasil e EUA. Segundo Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, o movimento se repetiu na sessão de hoje.

"As declarações de dirigentes do Federal Reserve [Fed, o banco central norte-americano] indicando que a política monetária está em um nível restritivo, mas que a economia americana dá sinais de moderação, contribuíram para a percepção de que o ciclo de cortes de juros pode seguir em ritmo gradual", disse o especialista.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.