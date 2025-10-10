Dólar fecha na maior cotação em dois meses, a R$ 5,503, com tensão comercial entre EUA e China

O dólar à vista fechou a sessão desta sexta-feira, 10, em alta de 2,39%, a R$ 5,503, após oscilar entre R$ 5,362 e R$ 5,518.

O dólar disparou hoje em meio a um cenário de forte aversão ao risco, com o real liderando as perdas entre moedas emergentes, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticar a China.

Trump afirmou que "muitas contramedidas estão sendo consideradas em relação à China", acrescentando que a situação atual havia alterado seus planos de encontro com o presidente chinês, Xi Jinping. "Eu deveria me encontrar com Xi em duas semanas. Agora não parece haver motivo para isso", disse.

O estopim para o aumento da tensão veio depois de Trump apontar que a China havia feito um "movimento sinistro" ao implementar controles sobre as terras raras, recursos vitais para a produção de tecnologia avançada.

O presidente dos EUA também sugeriu um possível aumento nas tarifas sobre produtos chineses, o que intensificaria ainda mais o embate comercial entre as duas potências.

As bolsas americanas despencaram: Dow Jones caiu 1,90%, enquanto o S&P 500 perdeu 2,71% e o Nasdaq 100 recuou 3,56%. Já o Índice VIX, conhecido como índice do medo, chegou a disparar 30% durante a tarde.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.