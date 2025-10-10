Dólar dispara 2% após Trump criticar a China e sugerir aumento de tarifas

O dólar dispara 2% na sessão desta sexta-feira, 10, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticar a China. O Índice Vix, conhecido como "o índice do medo" em Wall Street, subia mais de 20% nesta tarde.

Trump afirmou que "muitas contramedidas estão sendo consideradas em relação à China", acrescentando que a situação atual havia alterado seus planos de encontro com o presidente chinês, Xi Jinping. "Eu deveria me encontrar com Xi em duas semanas. Agora não parece haver motivo para isso", disse.

O estopim para o aumento da tensão veio depois de Trump apontar que a China havia feito um "movimento sinistro" ao implementar controles sobre as terras raras, recursos vitais para a produção de tecnologia avançada.

O presidente dos EUA também sugeriu um possível aumento nas tarifas sobre produtos chineses, o que intensificaria ainda mais o embate comercial entre as duas potências.

O movimento causou um grande estresse no mercado, com as bolsas dos Estados Unidos caindo mais de 1%: Dow Jones recua 1,24%, S&P 500 cai 1,72% e Nasdaq perde 2,38% às 12h40. No Brasil, o Ibovespa recua menos, 0,51%, aos 140.991 pontos.