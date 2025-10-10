Trump ameaça aumento ‘maciço’ de tarifas contra China e ‘não vê motivo’ para encontro com Xi Jinping

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 10, que estuda aplicar um “aumento maciço” nas tarifas sobre produtos chineses.

Em publicação na plataforma Truth Social, ele também acusou a China de planejar impor controles de exportação sobre todos os elementos de produção relacionados a terras raras.

“Ninguém nunca viu nada parecido, mas, essencialmente, isso ‘entupiria’ os mercados e dificultaria a vida de praticamente todos os países do mundo, especialmente a própria China”, escreveu Trump.

O republicano ainda disse que não conversou com o presidente Xi Jinping e que “não há razão” para manter o encontro previsto com o líder chinês daqui a duas semanas, na Coreia do Sul.

Disputa por terras raras

Trump acusou a China de tentar “manter o mundo como refém” ao consolidar uma posição de monopólio sobre insumos estratégicos, como ímãs e outros elementos críticos, em um movimento que classificou como “sinistro e hostil”.

O presidente afirmou ainda que os Estados Unidos também têm posições de monopólio “muito mais fortes e amplas” do que as da China, mas que nunca havia optado por usá-las, “até agora”.

Na quinta-feira, 9, a China anunciou novos controles de exportação de tecnologias relacionadas com as terras raras, que se somam às regulações aplicadas a essa indústria. Esses metais são essenciais para a produção de computadores, baterias e novas tecnologias energéticas.

Os novos controles, que entram em vigor imediatamente, exigem uma autorização para a exportação de tecnologias usadas na extração desses metais e na fusão, informou o Ministério do Comércio chinês.

*Com informações da AFP