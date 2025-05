Dólar hoje: moeda fecha em queda e vai a R$ 5,65

O dólar à vista fechou em queda de 0,38%, a R$ 5,6549, depois de oscilar entre R$ 5,6267 e R$ 5,6764. Na semana, a moeda acumula queda de 0,58%.

Os investidores reagiram ao dado melhor que o esperado de criação de empregos nos Estados Unidos em abril, afastando o receio de uma recessão da economia americana.

Mercado também ganhou ânimo com as notícias de que a China está disposta a negociar um acordo comercial com os EUA. Além do país asiático, Canadá e México também estariam negociando.

O dólar futuro para junho recuava 0,23%, para R$ 5,6910. O índice DXY caía 0,25%, para 99,997 pontos.