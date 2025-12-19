Dólar fecha em leve alta, a R$ 5,52, e avança 2,19% na semana

O dólar à vista encerrou as negociações nesta sexta-feira, 19, em leve alta de 0,12% frente ao real, cotado a R$ 5,529, em uma sessão marcada por volatilidade moderada e agenda esvaziada. Essa foi a sexta alta consecutiva da moeda americana que acumula, na semana, valorização de 2,19%.

A divisa chegou a abrir pressionada, mas perdeu força ao longo da tarde após o leilão de linha do Banco Central, que ajudou a reduzir as tensões no mercado de câmbio, segundo Marianna Costa, economista-chefe da Mirae Asset.

O BC anunciou que serão vendidos US$ 2 bilhões com compromisso de recompras por meio de dois certames simultaneamente, um com vencimento em 5 de maio de 2026 e outro com vencimento em 2 de junho de 2026.

Mas o dólar acabou confirmando o viés de alta refletindo principalmente os desdobramentos da decisão do Banco do Japão (Boj) de elevar os juros ao maior nível em 30 anos, com um aumento de 25 pontos-base em sua taxa de juros de curto prazo, atingindo 0,75%.

"O movimento impulsionou os rendimentos dos títulos japoneses e contaminou a curva global de juros, incluindo os Treasuries, os títulos de dívida emitidos pelo governo dos Estados Unidos", afirmou Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

O especialista aponta que isso reduziu o apetite por moedas emergentes e favoreceu a recomposição de posições defensivas no câmbio.

"A alta nas Treasuries e à elevação de juros pelo BoJ derãi maior atratividade aos título de renda fixa de países desenvolvidos", acrescentou Bruno Perri, economista-chefe, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Forum Investimentos.

Apesar disso, a valorização do dólar frente ao real foi contida por um ambiente de relativo otimismo doméstico. Os operadores apontam que indicadores do mercado imobiliário mais fracos ajudaram marginalmente a aliviar pressões inflacionárias, enquanto o foco dos investidores no noticiário político e eleitoral contribuiu para a queima de prêmios na curva de juros, limitando uma depreciação mais acentuada da moeda brasileira.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.