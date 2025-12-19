Ibovespa sobe com bolsas de NY, mas fecha com perda semanal de 1,43%

O Ibovespa encerrou o pregão desta sexta-feira, 19, em alta, sustentado principalmente pelo bom desempenho das principais bolsas de Nova York, mas não evitou uma perda acumulada na semana de 1,43%. O principal índice da B3 subiu 0,35%, aos 158.473 pontos.

A bolsa brasileira chegou a abrir estável, mas, segundo operadores, foi impulsionada ao longo da tarde pelo avanço do mercado acionário dos Estados Unidos, que subiu com novos dados econômicos reforçando as apostas em um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) nos próximos meses.

Esse cenário externo mais favorável deu fôlego aos ativos de risco no Brasil.