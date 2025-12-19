Banco central do Japão eleva taxa de juros para maior nível em 30 anos

O Banco do Japão (BOJ) anunciou na sexta-feira, 19, um aumento de 25 pontos-base em sua taxa de juros de curto prazo, atingindo 0,75%, o maior nível desde 1995. A decisão seguiu as expectativas de economistas consultados pela Reuters, marcando uma etapa importante na normalização da política monetária do Japão.

Embora a taxa tenha subido, o BOJ afirmou que as taxas de juros reais continuarão "significativamente negativas", com a intenção de manter condições financeiras acomodativas que sustentem a atividade econômica.

Após o anúncio, os rendimentos dos títulos do governo japonês subiram: o rendimento dos títulos de 10 anos aumentou 5 pontos-base, alcançando 2,019%, enquanto o rendimento dos títulos de 20 anos subiu 3 pontos-base, alcançando 2,975%, ambos os maiores níveis desde 1999.

A moeda japonesa enfraqueceu 0,25%, alcançando 155,92 por dólar, enquanto o índice Nikkei 225 de ações registrou um avanço de 1,28%.