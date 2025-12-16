Invest

Dólar descola do exterior e fecha em alta, a R$ 5,46

Moeda americana subiu 0,73% nas negociações desta terça-feira, 16, com cenário político e queda das commodities no radar

(Designed by/Freepik)

Clara Assunção
Repórter

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17h32.

O dólar à vista exibiu forte valorização frente ao real nas negociações desta terça-feira, 16, dando sequência ao movimento de alta das últimas duas sessões. A moeda americana avançou 0,73%, cotada a R$ 5,462.

O movimento contrastou o fechamento no exterior. No índice DXY, que mede a força do divisa frente a uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, o dólar registrou queda de 0,16%. O euro comercial também exibiu apreciação de 0,83%, a R$ 6,423.

Segundo operadores, a moeda brasileira foi pressionada principalmente pelo movimento de busca por proteção diante do aumento da aversão a risco doméstico, refletindo a elevação do prêmio de risco político.

A reação dos mercados aconteceu após a divulgação dos resultados da pesquisa Quaest, que apontou o atual presidente Lula (PT) à frente no primeiro turno contra todos os nomes testados. O petista também aparece com 46% das intenções de voto contra 36% de Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual cenário de segundo turno para a eleição presidencial 2026.

A pesquisa trouxe ainda dúvidas sobre o cenário que vinha sendo abraçado pelo mercado de uma candidatura de direita projetada no nome do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao indicar Flávio como mais competitivo.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.

