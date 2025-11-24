Boletim Focus: mercado reduz projeção e vê Selic em 12% no fim de 2026

Repórter
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 08h36.
Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções para da Selic em 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 24.
Para 2025, a projeção ficou em 15%, enquanto para o ano que vem o mercado reduziu de 12,15% para 12,00.
No índice de inflação, houve uma redução de 4,46% para 4,45% em 2025. Para 2026, a expectativa diminuiu 4,20% para 4,18%%. Para 2027 a projeção se manteve estável.
No caso do câmbio, o mercado manteve a expectativa em R$ 5,40 na estimativa de preço para o dólar. As projeções para os anos seguintes se mantiveram.
Já a estimativa do PIB ficou estável para 2025, 2026, 2027 e 2028.
A projeção do IPCA para 2025 foi reduzida de 4,46% para 4,45%. Para 2026, o índice diminuiu de 4,20% para 4,18%%.
Em 2027, a expectativa ficou estável em comparação à última semana, em 3,80%.
A expectativa do PIB para 2025 permaneceu em 2,16%. Para 2026, a expectativa manteve em 1,78%.
A estimativa de 2027 foi mantida em 1,88%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.
A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção diminuiu de 12,15% para 12,00.
Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em R$ 5,40. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em US$ 5,50. Para 2027, a expectativa também permaneceu em US$ 5,50.