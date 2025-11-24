Boletim Focus: mercado reduz projeção e vê Selic em 12% no fim de 2026

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções para da Selic em 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 24.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 foi reduzida de 4,46% para 4,45%. Para 2026, o índice diminuiu de 4,20% para 4,18%%.

Em 2027, a expectativa ficou estável em comparação à última semana, em 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 permaneceu em 2,16%. Para 2026, a expectativa manteve em 1,78%.

A estimativa de 2027 foi mantida em 1,88%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção diminuiu de 12,15% para 12,00.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em R$ 5,40. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em US$ 5,50. Para 2027, a expectativa também permaneceu em US$ 5,50.