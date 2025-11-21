Dólar dispara e chega a R$ 5,41 na volta do feriado: entenda o motivo

O dólar à vista exibe forte valorização frente ao real nas negociações desta sexta-feira, 21. Às 12h36, a moeda americana avançava 1,46% e era vendida a R$ 5,417, o maior valor deste o dia 16 de outubro, quando ficou cotada a 5,4426.

A desvalorização do real é maior do que o avanço do dólar frente a uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, calculada no índice DXY, que sobe 0,05% no mesmo horário, praticamente estável.

O moeda brasileira também apresenta um dos piores desempenhos do dia, ao lado do rand sul-africano, da rupia indiana e do florim da Hungria.

O ambiente de cautela e aversão ao risco pressiona os mercados emergentes, enquanto que os principais índices de Nova York avançam com a declaração do presidente do Fed de Nova York, John Williams, que disse que poderia apoiar o corte de taxas mais uma vez em dezembro, mesmo após o payroll de setembro, divulgado nesta quinta-feira, 20, ter vindo mais forte do que o esperado.

Como a bolsa ficou fechada ontem no Brasil, o mercado também pode estar reagindo hoje ao que aconteceu lá fora, fazendo um ajuste "acumulado".

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.