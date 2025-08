Dólar fecha em queda de 1% com payroll abaixo do esperado no radar

O dólar à vista fechou, nesta sessão de sexta-feira, 1º, em baixa de 0,99%, a R$ 5,545, após oscilar entre R$ 5,527 e R$ 5,628.

O cenário, hoje, é marcado por um amplo enfraquecimento do dólar, que se desvaloriza cerca de 1% em relação a outras moedas, explica Nickolas Lobo, especialista em investimentos da Nomad.

Segundo ele, essa tendência é refletida no índice DXY, que acompanha o valor do dólar globalmente. O mesmo vale para o real, que segue o movimento global de valorização em relação ao dólar, atingindo o patamar de R$ 5,545, uma queda de cerca de 1%, em linha com DXY.

A principal causa dessa queda do dólar é uma combinação entre as tarifas e o payroll, relatório de empregos dos Estados Unidos, que decepcionou o mercado, ficando muito abaixo da expectativa.

"Para agravar o cenário, os números de crescimento de maio e junho foram dramaticamente revisados para baixo, indicando que o mercado de trabalho vinha perdendo força há mais tempo", pontua.

Esses dados impõem um desafio ao duplo mandato do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que passa a ter de equilibrar não só a trajetória da inflação e os primeiros impactos das novas tarifas, mas também uma deterioração significativa no mercado de trabalho.

O sentimento negativo se espalhou pelo mercado americano: o Dow Jones caiu 1,6%, o S&P 500 recuou 1,23% e o Nasdaq perdeu cerca de 2,24%.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.