China afirma que tarifa da União Europeia pode afetar comércio de aço

A China respondeu nesta quinta-feira, 28, à nova política tarifária da União Europeia para o aço, prevista para entrar em vigor em 1º de julho. Durante coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, He Yadong, afirmou que a medida pode impactar o comércio siderúrgico entre China e Europa.

Segundo He, a política adotada pela União Europeia poderá afetar a competitividade da indústria siderúrgica europeia e gerar reflexos nas cadeias globais de produção e suprimentos.

O porta-voz informou ainda que China e União Europeia seguem em negociações no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). De acordo com o governo chinês, o objetivo é buscar um resultado de benefício mútuo e manter a estabilidade das relações econômicas e comerciais entre os dois mercados.

He Yadong acrescentou que, caso a União Europeia aplique medidas consideradas discriminatórias contra empresas e produtos chineses, a China adotará ações para proteger seus direitos e interesses comerciais.