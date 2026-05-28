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China afirma que tarifa da União Europeia pode afetar comércio de aço

Paós afirma que a política adotada pela União Europeia poderá afetar a competitividade da indústria siderúrgica

Bobinas de aço na China: projetos para aço verde avançam, mas há dúvidas sobre como pagar a conta (Costfoto/NurPhoto/Getty Images)

Bobinas de aço na China: projetos para aço verde avançam, mas há dúvidas sobre como pagar a conta (Costfoto/NurPhoto/Getty Images)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 28 de maio de 2026 às 17h52.

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A China respondeu nesta quinta-feira, 28, à nova política tarifária da União Europeia para o aço, prevista para entrar em vigor em 1º de julho. Durante coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, He Yadong, afirmou que a medida pode impactar o comércio siderúrgico entre China e Europa.

Segundo He, a política adotada pela União Europeia poderá afetar a competitividade da indústria siderúrgica europeia e gerar reflexos nas cadeias globais de produção e suprimentos.

O porta-voz informou ainda que China e União Europeia seguem em negociações no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). De acordo com o governo chinês, o objetivo é buscar um resultado de benefício mútuo e manter a estabilidade das relações econômicas e comerciais entre os dois mercados.

He Yadong acrescentou que, caso a União Europeia aplique medidas consideradas discriminatórias contra empresas e produtos chineses, a China adotará ações para proteger seus direitos e interesses comerciais.

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